El dúo se presenta este sábado en el Teatro El Círculo de Rosario con un espectáculo que recorre grandes canciones románticas. En diálogo con el equipo de “Una tarde más”, Baglietto compartió detalles de la propuesta y repasó la historia de amistad y música que lo une a Lito Vitale

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale vuelven a compartir escenario para celebrar 35 años de recorrido musical y amistad . Este sábado 21, en el teatro El Círculo, presentarán “Bodas de coral” , un espectáculo construido a partir de grandes canciones románticas de distintas épocas, reinterpretadas con el sello musical del dúo.

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“Así como a los 25 años son las bodas de plata y a los 50 las bodas de oro, a los 35 son las bodas de coral . Es un disco de canciones de amor para celebrar nuestro amor ”, explicó Baglietto en diálogo con el programa “Una tarde más”, por La Capital Más.

El álbum “Bodas de coral” reúne versiones de clásicos románticos de artistas como Sandro, Nino Bravo, Leonardo Favio, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Alejandro Sanz y Alejandro Lerner. Baglietto contó que eligieron canciones que, en su juventud, cuando tenían una impront a "más rockera", les resultaban ajenas, pero que hoy se animan a abordar desde otra perspectiva y con una sensibilidad diferente.

El espectáculo contará con la misma banda que participó de la grabación del disco. En total, serán nueve músicos en escena. "En su mayoría son músicas mujeres y esto le da una sonoridad muy particular. Es muy potente”, detalló el cantante.

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Una amistad de casi cinco décadas y canciones sin prejuicios

“Nos conocemos hace 48 años”, recordó el rosarino en diálogo con el equipo de “Una tarde más”. En aquel entonces, Vitale integraba MIA (Músicos Independientes Asociados), una experiencia que inspiró a Baglietto y a otros músicos rosarinos a crear AMI (Asociación de Músicos Independientes) en 1978, en plena dictadura. Ese fue el comienzo de una relación que se profundizó cuando Baglietto se mudó a Buenos Aires, a fines de 1981.

En ese sentido, contó cómo a través de los años siguieron manteniendo su amistad. "Por supuesto el cariño y respeto son lo indispensable en cualquier relación pero también hace falta espacio. Con Vitale, tenemos al gran posibilidad de participar de otros proyectos en paralelo que nos permiten juntarnos con otra gente, hacer otras cosas, y en ningún caso el otro lo vive como traición”, detalló. Y, aseguró que todavía hay algo de su compañero que no deja de sorprenderlo: “La capacidad de laburo de Lito. Es un toro, no se la veo a ningún otro artista. Tiene una capacidad laboral, una cabeza y una amplitud de criterio que muy pocos artistas tienen. No para nunca”.

Para celebrar esos años de trabajo y amistad compartidos, llegó “Bodas de coral”, un álbum en el que los artistas vuelven a clásicos románticos con nuevos arreglos y una mirada renovada. Sobre la elección del repertorio, Baglietto reconoció que con los años aprendió a valorar canciones y artistas que antes no le gustaban. “Con el paso del tiempo uno empieza a sacarse prejuicios de encima y a disfrutar cosas que en su momento no supo ver”, reflexionó.

Por último, adelantó qué puede esperar el público del su presentación en el Teatro el Círculo: “Nosotros en los shows garantizamos la emoción, y que lo demás lo ponga cada uno. La emoción y el compartir momentos musicales intensos siempre están presentes”.

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La emoción de cantar en Luján durante la vigilia del Papa

Baglietto también habló sobre su participación junto a Lito Vitale en la vigilia musical realizada en Luján, en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina. Allí compartieron escenario con una banda de nueve músicos, frente a la Basílica de Luján.

Más allá de lo religioso, el cantante destacó la emoción de ver a miles de personas reunidas por la fe: “Es muy emocionante, más que desde el lugar de la fe, lo emocionante es ver a la gente con fe, cómo se movilizan esas miles de personas buscando un acercamiento en familia, en estos tiempos tan corrosivos y violentos”.

" “Se dio una unión de la gente en pos de la fe. El hombre puesto al servicio del bien, es maravilloso. Pasaron cosas muy lindas", dijo.