Dua Lipa: qué libros de autores argentinos figuran en la biblioteca de la popstar

Dua Lipa no sólo es una superestrella de la música, sino también una apasionada lectora y su gusto por la literatura argentina no es una novedad . Ya había demostrado su fascinación por el escritor argentino Hernán Díaz, cuyo libro "Fortuna" describió como “totalmente adictivo”. Ahora, la cantante sorprendió nuevamente a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram la elección de dos nuevos libros de autores argentinos .

>>Leer más: Dua Lipa entrevistó al escritor argentino que le "voló la cabeza": Hernán Díaz

Esta vez, la cantante se mostró con el libro “In the Distance” ("A lo lejos" en su traducción al español). En esta novela, el escritor argentino crea un relato absorbente y singular: la historia se centra en Håkan, un hombre sueco que alrededor de 1850 parte con su hermano mayor rumbo a Nueva York, se pierde en el camino y comienza así un largo viaje en busca de su hermano. La novela combina elementos de aventura con una reflexión sobre la soledad, la identidad y la relación del individuo con la naturaleza.

La trilogía de varones de Selva Almada

Otra de las obras que Dua Lipa compartió con sus seguidores es la novela "Not a River" ("No es un río" en original), de la escritora entrerriana Selva Almada, finalista del Booker Prize Internacional. Esta novela es el último volumen de su conocida "trilogía de varones", que comenzó con "El viento que arrasa" y continuó con "Ladrilleros".



"No es un río" es un relato emocional que explora las complejas relaciones masculinas en el contexto rural argentino. Allí la autora indaga en las tensiones, los rituales y las dinámicas de un mundo mayormente dominado por los hombres. Se adentra en los espacios tradicionales de los varones, reescribiendo mitos y leyendas locales con una mirada única. Almada es una de las escritoras más destacadas de la literatura argentina contemporánea. En 2023, fue la encargada de dar el discurso de apertura de la Feria del Libro de Rosario.