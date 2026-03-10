Las locuras de Colapinto: regalos, paseos y un accidente en bote durante su paseo por China

El piloto argentino llegó a Shanghai con varios días de anticipación y aprovechó la oportunidad para ser turista, sin dejar de lado sus habituales bromas

Franco Colapinto llegó temprano a China antes del Gran Premio que se disputará este fin de semana y aprovechó el tiempo para pasear por el país asiático, sin dejar de lado sus habituales locuras . El argentino comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un gusto agridulce, pero se relaja antes de la segunda carrera.

Desde su llegada al aeropuerto de Shanghai , los fanáticos le mostraron su cariño y le entregaron especiales regalos , además de las tradicionales fotos y firmas que regaló el pilarense.

Con un piluso de Boca, Colapinto pisó territorio chino y empezó a hacer de las suyas . Los regalos de sus fans fueron desde un panda de peluche a un muñeco de Franco, siempre con una risa y mucha empatía. Además, le obsequiaron otro juguete del mono Punch, el cual confesó que mira recurrentemente e intentará visitarlo en Japón.

Luego, el argentino optó por dejar su hotel y salir a recorrer las calles de una de las principales ciudades de China y otros centros turísticos de la zona , a la par de que compartió videos graciosos a través de historias en su cuenta personal de Instagram.

Las locuras de Franco Colapinto en China

En uno de los primeros videos compartidos por Colapinto, el piloto de Alpine mostró una secuencia en la que se encontró con algunos locales que viven en la zona y, a pesar de las barreras del idioma, intentó hacerles entender que es argentino con referencias directas a Lionel Messi, a través de un sticker en su termo.

Colapinto en China

Unos minutos después, grabó a otros locales que tocaban instrumentos y cantaban en una zona muy tranquila de Shanghai. “El estribillo ya nos lo aprendimos”, bromeó Franco junto a sus acompañantes.

Colapinto en China 2

Las locuras de Colapinto no terminaron ahí. En otro video compartido en sus redes, mostró una divertida secuencia en la que, mientras recorrían un río en una pequeña embarcación, falló en su intento de pasar por debajo de unos caños que chocaron contra el techo del bote y los frenaron.

Colapinto bote en China

Cuándo corre Colapinto el GP de China

El Gran Premio de China se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghai. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre a las 0.30 (horario en Argentina), ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint, desde las 4.30.

En la madrugada del sábado se correrá la sprint, a la medianoche en Argentina, y luego será el turno la clasificación a la carrera del domingo, sobre las 4 de la madrugada. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de China desde las 4.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito internacional de Shangai será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.