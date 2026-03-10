La Capital | La Región | autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Una camioneta y un micro de larga distancia protagonizaron un siniestro donde fallecieron los dos conductores. Tres de los lesionados debieron ser operados

10 de marzo 2026 · 17:15hs
Siniestro fatal en la Autopista Rosario-Santa Fe: el chofer de la Fiat Toro falleció en el lugar

Siniestro fatal en la Autopista Rosario-Santa Fe: el chofer de la Fiat Toro falleció en el lugar

El violento choque entre un micro de larga distancia y una camioneta en la autopista Rosario-Santa Fe dejó un saldo de dos personas fallecidas y 11 heridos, que fueron derivados a distintos nosocomios de la región y evolucionan de sus respectivas lesiones.

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los dos fallecidos son el conductor del colectivo de la empresa Laguna Paiva y el chofer de una camioneta Fiat Toro. El siniestro provocó el corte total de la autopista por varias horas, aunque con el correr de la tarde se habilitaron ambas manos.

En el lugar trabajaron unas seis ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), dos minibus y un helicóptero sanitario participaron de la asistencia a los heridos en el lugar. Once de ellos debieron ser trasladados a diferentes nosocomios de Rosario, San Lorenzo y Granadero Baigorria.

Siniestro fatal: chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario

El choque se produjo en el kilómetro 45, a la altura de la localidad de Oliveros. El resto del pasaje del colectivo, indicó el titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, fue trasladado de forma preventiva para hacerles chequeos: "Privilegiamos la integridad y la salud de las personas".

Evolución de los heridos

La primera en ser trasladada fue una mujer de 25 años con traumatismos varios. Para esta paciente se requirió el helicóptero sanitario que viajó directo al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca). En el nosocomio se realizaron estudios y confirmaron que está estable y fuera de peligro.

Además, un hombre de 32 años fue trasladado con al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con traumatismos múltiples y fractura expuesta en miembro inferior izquierdo. Las lesiones de consideración requirieron intervención quirúrgica. Actualmente está estable y fuera de peligro.

Mientras que un hombre de 37 años sufrió traumatismo encéfalo facial, con lesión en región ocular, y luxo fractura de tobillo derecho. Fue atendido en el Sanatorio Plaza y por sus lesiones debió pasar por el quirófano. Actualmente está estable y fuera de peligro, según indicaron desde el nosocomio.

El Hospital Granadero a Caballo de San Lorenzo recibió la mayor cantidad de pacientes. Un total de 8 pacientes fueron atendidos, siendo los que mayor atención requirieron una mujer de 27 años con traumatismo encéfalo cranéano, con pérdida de conocimiento, y un hombre de 31 años con herida cortante en rostro y traumatismo en rodilla derecha.

Al mismo hospital fue derivada una mujer de 29 años con traumatismo en miembro inferior izquierdo y otra de 39 años con traumatismo en mano derecha. También cuatro hombres: uno de 32 años y otro de 25 años con traumatismos leves y herida cortante en el labio, y dos de 27 y 21 años con traumatismos leves. Todos estan fuera de peligro.

Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario

