Dua Lipa cantó con Cher y se cayó la teoría conspirativa: no son la misma persona

Dua Lipa fue una de las encargadas de cantar en la ceremonia de introducción de Cher al Salón de la Fama del Rock and Roll. La homenajeada se sumó a su colega para interpretar el inolvidable hit “Believe” en un dueto icónico. En redes, no sólo se celebró la unión de dos generaciones de talento, sino que se echaron por tierra algunas teorías conspirativas.

El parecido físico, el tono de voz, y el estatus de diva del pop, hizo que muchos aseguraran que Dua (británica, de 29 años) era el resultado de que Cher (estadounidense, de 78) tomara “la sustancia”.

Y si la razón por la que Dua Lipa siempre está de "vacaciones" es porque en verdad es producto de que Cher se haya tomado la Sustancia pic.twitter.com/dm37zSGAja — Fabián Núñez Rojas (@fabiannunezr) October 17, 2024

Cher y Dua Lipa: ni copias ni rivales

Además de esta teoría de ciencia ficción, una más real decía que existía entre ambas una feroz rivalidad. Esto surgió cuando Cher respondió en X un comentario que justamente afirmaba que Lipa era “la Cher de su generación”. “¿Cuántos años hay en una generación?”, replicó la experimentada artista, sembrando la hipótesis de una tensión con su colega más joven.

Con la presentación conjunta del sábado, las dos cantantes echaron por tierra todas las versiones al mismo tiempo. Ambas compartieron el escenario, se dieron un sentido abrazo y repartieron elogios mutuos en redes después del evento.

"Un absoluto honor rendir homenaje anoche al ícono y leyenda Cher mientras era incluida en el Rock and Roll Hall of Fame (ya era hora!). Agradecida más allá de las palabras por haber compartido escenario con Cher y The Roots para cantar Believe. Un sueño hecho realidad! PELLÍZQUENME POR FAVOR", dijo Dua en Instagram, junto a una foto con Cher y Zendaya, encargada de presentar el dueto.