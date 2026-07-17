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Maria Becerra se suma a las candidatas para cantar el himno argentino en la final

Hay quienes piden que Lali vuelva a interpretar el himno y otros apuestan por la Sole. Sin embargo, hay quienes aseguran que la Nena de Argentina se destaca en la lista

17 de julio 2026 · 12:34hs
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María Becerra se encuentra haciendo gira en Europa

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Con la final de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, continúan los rumores y las especulaciones sobre quién será el o la artista encargada de interpretar el himno agentino. El próximo domingo 19 de julio, la Selección Argentina se enfrentará a España en el MetLife Stadium en busca de la cuarta estrella. En la previa del encuentro, comenzó a circular la versión de que María Becerra sería la encargada de entonar las estrofas del himno nacional.

Cabe recordar que, en cada final de la Copa del Mundo, antes del inicio del partido, los himnos nacionales de ambos finalistas suelen ser interpretados en vivo por artistas oriundos de cada país. En ese contexto, en las redes sociales muchos fanáticos volvieron a pedir por Lali, quien fue la encargada de interpretar el himno argentino en la final de Qatar 2022. Aunque también tiene muchos fans la santafesina Soledad.

Cabe remarcar, además, que esta será una final muy especial y repleta de figuras internacionales, ya que, por primera vez, una final de la Copa del Mundo organizada por la FIFA contará con un show de entretiempo. Al igual que sucede cada año en el Super Bowl, la gran final de la NFL, el partido incluirá un espectáculo protagonizado por Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS y Coldplay.

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¿Qué dijeron sobre María Becerra?

En el programa de espectáculos Sálvese Quien Pueda (SQP), la panelista Pía Shaw dio a conocer que María Becerra podría ser la encargada de interpretar el himno argentino en la final de la Copa del Mundo.

“El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es… María Becerra”, reveló la periodista. “Me encanta”, reaccionó Yanina Latorre tras escuchar la información.

Luego, el panelista Nicolás Peralta aportó más detalles: “Hablé con el mánager. María Becerra está en España en este momento. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo; no lo niegan ni lo afirman”.

A continuación, leyó el mensaje que recibió por parte del representante de la artista: “No sé nada aún. Soy parte del equipo y está todo por verse”.

Las candidatas a cantar el himno en la final

Además de María Becerra, hay una larga lista de candidatas a interpretar el himno argentino. Aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, los usuarios comenzaron a postular a distintas artistas argentinas que se encuentran en Estados Unidos acompañando al equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los pedidos que más repercusión tuvo fue el de los fanáticos de Lali Espósito. Tras el pase a la final, muchos recordaron que la cantante interpretó el himno en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y pidieron que vuelva a hacerlo en la final en New Jersey. Un usuario compartió un posteo que rápidamente se volvió viral con una imagen de Lali y la frase: “Calentá que entrás”. Sin confirmar ni desmentir la posibilidad, la artista respondió con un breve comentario: “LPM”.

Otra de las artistas mencionadas por los usuarios es Tini Stoessel. La cantante se encuentra en Estados Unidos acompañando a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, y su presencia durante el Mundial hizo que muchos la incluyeran entre las posibles candidatas para interpretar el himno.

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En la misma situación aparece Jimena Barón, quien también está siguiendo la campaña de la selección junto a su familia. De hecho, tras la victoria de Argentina frente a Jordania en la fase de grupos, fue la encargada de entregarle a Giovani Lo Celso el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido.

Asimismo, entre los nombres que más se repiten en las redes también aparece Soledad Pastorutti. Cabe remarcar que, la cantante de Arequito ya interpretó el himno en distintos eventos deportivos. Estuvo a cargo de la interpretación del himno en la ceremonia inaugural de la Copa Davis 2008, disputada entre Argentina y España en el.

También lo cantó en el partido despedida de la Selección antes del Mundial de Rusia 2018, frente a Haití en La Bombonera, y en la ceremonia inaugural de la Copa América 2011, antes del encuentro entre Argentina y Bolivia en el Estadio Ciudad de La Plata. Incluso, en 2023, volvió a entonar las estrofas del himno durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Además, La Sole mantiene un vínculo muy especial con la Scaloneta. En marzo de 2023 fue la artista invitada por la Conmebol para interpretar “Brindis” durante el homenaje que la entidad sudamericana le hizo a la selección argentina en Paraguay, tras consagrarse campeones del mundo.

En las últimas horas, la cantante compartió un video desde un avión celebrando el triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra.

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En redes sociales los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría interpretar el Himno Nacional.

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