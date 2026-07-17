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Matt Damon contó la odisea que fue filmar "La Odisea" y reveló su palabra argentina favorita

El actor, que protagoniza la esperada película de Christopher Nolan, habló de la intensa preparación para el papel y los desafíos del rodaje

17 de julio 2026 · 11:47hs
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Matt Damon protagoniza La Odisea

Matt Damon protagoniza "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, para la cual se preparó arduamente

Matt Damon protagoniza “La Odisea”, la esperada superproducción de Christopher Nolan que llegó a cines del mundo el pasado jueves. Basada en el poema épico de Homero, narra la historia de Odiseo y su eterno viaje de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya. Con el despliegue visual propio del director y un gran elenco, es sin dudas uno de los grandes estrenos del año.

La película, de casi tres horas de duración, fue filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70mm, en locaciones reales y con mayoría de efectos prácticos (no digitales). Estas decisiones hicieron que el proyecto se convierta en el más ambicioso de la carrera de Nolan (acostumbrado a hacer filmes de gran escala como “Interestelar”, “Tenet” o la ganadora del Oscar “Oppenheimer”), con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares.

El rodaje duró tres meses y tuvo lugar en varios países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia. Por supuesto, esto generó una gran demanda para todo el equipo y en especial para Damon, que a los 55 años se puso al frente de la película interpretando a un rey guerrero. Para esto, se sometió a una estricta dieta sin gluten y a un entrenamiento intenso.

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“Fue un cambio completo de estilo de vida, básicamente. No hice otra cosa y pensaba en esto todo el tiempo. Pero no fue un logro personal, todos pasamos por el desafío. Eso es lo increíble de este proyecto. Fue más como irse de expedición que hacer una película. Había que subir montañas, caminar hasta una cueva, estar horas arriba de un barco. Todo fue espectacular”, dijo el actor durante las múltiples entrevistas que dio durante la gira de prensa previa al estreno.

“Cada una de las locaciones de esta película hubiera sido la locación más difícil de cualquier otra película. Eso fue una novedad: la dificultad y el desafío diario de lograr las tomas que necesitábamos en esos lugares”, afirmó Damon

Por ejemplo, “La Odisea” se filmó en la Cueva de Néstor, una caverna griega con historia mítica. Como si fuese poco, en ese lugar desarrollaron escenas con un muñeco gigante que tomaba el rol del cíclope Polifemo.

A toda esta espectacularidad se suma un elenco estelar, integrado por Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya y Charlize Theron, entre otros. La película había agotado entradas para las funciones de pre-estreno casi un año antes de su llegada a salas, por lo cual se aseguró un debut sólido.

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El amor de Matt Damon por Messi y Argentina

A lo largo de las conversaciones con los medios, que tuvieron lugar en simultáneo al Mundial, Damon expresó su simpatía por Messi y la Selección argentina. Vale recordar que el actor está casado hace más de veinte años con la argentina Luciana Barroso, con quien tiene cuatro hijas.

“Es el mejor de la historia y es un héroe en mi casa, para mi familia en Argentina, pero también para mi familia en Estados Unidos. Él es el mejor. Estoy triste porque este es su último Mundial”, dijo sobre el capitán argentino. Además, en diálogo con TN, reveló su palabra favorita en español: "Boludo. Es probablemente la que más usamos en casa".

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