Malandro de América: "No soy un rapero que escucha sólo rap"

Aunque hace tiempo es un grande de la escena, en los últimos años aumentó su popularidad a través de, por ejemplo, el éxito de “Amor de Vago”, el tema que sacó con La T y la M en 2024 y que sólo en Spotify acumula más de cien millones de reproducciones. En esa misma plataforma, con la que él mismo dice haberse amigado hace poco, suma casi cuatro millones de oyentes mensuales.

En sus distintos discos, mixtapes y otros formatos, da cuenta de una curiosidad musical amplia, profunda y genuina: hay desde samples de José Larralde (en “Leyendas de la madrugada”) hasta un tema country (“Amor forajido”).

Antes de llegar a Rosario, Malandro habló con La Capital de la música que se viene, su primer encuentro con el rap y su amor por todo tipo de música.

- En junio sale un nuevo disco, “Mucho lov!”. ¿Por dónde viene?

Es un disco que yo había sacado a fines de 2013, una primera versión. Después hice una long version que salió en 2014. Para ese tiempo, el disco tenía todas pistas de internet así que ahora lo volví a hacer pero con instrumentales mías. Todas las pistas están a cargo de León Podo, el bajista de La Delio Valdez y también productor. También estuvo mi productor, el Zulu, y hay una pista de Frane.

- Ya habías esto de volver sobre tus propios temas grabados con beats de redes en “De nuevo”, durante la pandemia. ¿Cómo te llevás con reencontrarte con temas de hace más de diez años?

Fue un desafío enorme porque tenés que volver a encontrarte con canciones ya hechas, y no sólo volver a grabarlas sino devolverles el mismo alma también. Y la verdad que fue entretenido. Me gusta la parte de la producción y la creación así que estuvo bueno.

- Sólo en el último tiempo, sacaste un tema de country, cumbias, hip hop. ¿De dónde te surge ese deseo de ir experimentando con distintos géneros?

Me gusta mucho toda la música. Si te digo la verdad, lo que más me gusta es la música ochentosa. Y me gusta indagar por dónde va el género, cuáles son sus comienzos, cuáles son sus instrumentos, y respetar la musicalidad más allá de lo lirical. Creo que eso me da la libertad que tengo ahora. También escucho mucha música, no es que soy un rapero que escucha sólo rap. Ahora todo está subiendo, y sube el hate también. Y había un par diciendo que yo era un rapero que se pegó con un canción que no es rap. Y yo vengo rapeando hace mil años, y a la gente que dice esas cosas los sacás del género, y se quedan en bolas.

- ¿Recordás algo que te haya sorprendido particularmente en esas búsquedas?

Siempre me sorprendo del contexto de los géneros en los que me introduzco. Hace poco, saqué un country y es una canción que surge a base de haber escuchado todos artistas nacionales de country que son muy pero muy de nicho, muy under. Y tiene una textura su música, una forma de elaborarse. Meterme en ese mundo me re entusiasma. Lo mismo me pasó con el merengue, con lo ochentoso también, con saber encontrar los sintes, las reverb que van.

- Hay muchos artistas en el género urbano que toman una estética de ostentación y vinculada al mundo del delito. ¿Cómo ves esa movida?

La verdad que no me hallo con esa de armar un personaje. Muchos artistas nacen desde un personaje y después en la vida normal, si están en el under, son soderos, verduleros. Y a mí, si me preguntás, me parece que el que anda en el rubro del hampa, de la delincuencia, no escribe cosas y se manda en cana solo. Está todo bien, quizás es música que la hacen dedicada a quien está en ese rubro, y por eso la escucha un montón de gente, pero no es música que a mí me agrada. Me parece algo fuera de mi mundo.

- Contaste una vez que descubriste el rap viendo una película de Spike Lee. ¿Cómo fue eso?

Yo veía la trasnoche de El Trece y siempre pasaban películas de negros, del Bronx, de Atlanta. Y yo había visto “Clockers”, de Spike Lee. Peliculaza. Eso me volvió loco. Yo flashaba que era como acá pero con otra ropa y otra música. Yo sin saber inglés decía ‘deben hablar de lo mismo’. Ni la cumbia villera se animó a tanto, era más tabú, era más metáfora. Como un Indio Solari villero.

- ¿Te pasaba que te convocaba la música de las letras o en un momento quisiste entenderlas?

No recuerdo bien pero sé que habré indagado sobre las letras y más que nada en Tupac. Tenía el disco “All Eyez on Me” y esa canción justo me la tradujo alguien, junto con “Shorty wanna be a thug”. Qué temazos. Y ahí entendí todo. Después escuché Control Machete, Cypress Hill en castellano.

- ¿Qué vínculo tenés con la escena de Rosario?

Rosario es una ciudad que me recibe siempre muy bien. La primera vez que fui, creo que fue en 2013, me llevo el Skore, y conocí a un par de los pibes de ahí. Y empecé a ir todos los años, una o dos veces. Y siempre me reciben hermosamente.

La propuesta del Jolgorio es al encuentro y la celebración colectiva, algo muy importante en esta época.

Es un descuelgue, los pibes lo ven así. Es una fiesta, es Navidad, es tu cumpleaños. Eso es el jolgorio. Vienen micros de todos lados, la gente se conoce, o por ahí no se ven en meses y arreglan para verse en el jolgorio. Eso es muy de la camada del rock, esa misa que se arma.