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Fer Dente rompió el silencio y su hermano Tomás amenazó con demandarlo

Los hermanos Dente protagonizan un enfrentamiento público que incluye acusaciones cruzadas y la exposición de conflictos familiares

17 de julio 2026 · 13:21hs
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Declaraciones cruzadas entre los hermanos Fer y Tomás Dente

Declaraciones cruzadas entre los hermanos Fer y Tomás Dente

En los últimos días, estalló el conflicto entre los hermanos Dente. Fer Dente, actor y cantante, y Tomás Dente, conductor, protagonizaron un enfrentamiento público con acusaciones cruzadas y la exposición de conflictos familiares que captó la atención de todos los medios.

Todo comenzó cuando Tomás Dente habló sobre su medio hermano en su programa en vivo. El conductor aseguró que Fernando lo había acusado de abuso y, además, sacó a la luz un supuesto episodio de su vida privada. “Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera, en su momento, una obra de teatro”, afirmó.

Fer Dente se mantuvo en silencio durante varios días. Sin embargo, ese hermetismo llegó a su fin cuando habló telefónicamente con LAM y dio su versión de los hechos. Mientras se emitía la entrevista, Tomás se comunicó con la producción del programa para anunciar que iniciará acciones judiciales y lanzó un encendido descargo contra su hermano.

>> Leer más:Estalló el conflicto entre Tomás y Fer Dente: secretos familiares, revelaciones y discusiones

Qué dijo Fer Dente

Aunque hasta el momento se había mantenido en silencio, Fernando Dente habló por teléfono con Ángel de Brito durante una emisión de LAM.

“Hace un tiempo me di cuenta de que Tomás es mi hermano y que ahí termina el tema. No lo digo de la boca para afuera, es lo que sostengo en mi círculo íntimo. Hace muchos años que esto viene sucediendo y siempre aparece algún episodio. Probé un montón de estrategias internas, pero entender que es mi hermano fue lo que acomodó todo”, comenzó diciendo Fernando.

Luego, el periodista le preguntó si alguna vez habían intentado hablar entre ellos. “Es que no tengo ganas de hablar, pero ni cerca”, respondió el actor.

Más adelante, Ángel retomó unas declaraciones de Tomás Dente sobre un supuesto abuso. “Tomás habló de abuso. Dijo que vos, en privado, le habías contado a mucha gente que él había abusado de vos. ¿Eso ocurrió o es algo que dice Tomás?”, le consultó.

Fernando no negó ni confirmó esa versión y respondió: “Es mi hermano, es todo lo que voy a decir. Me da escalofríos. Es un tema hasta social; me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas. Es mi hermano”.

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La respuesta de Tomás Dente

Rápidamente, Tomás se comunicó con el programa y se mostró furioso por la respuesta de Fer Dente cuando fue consultado sobre el supuesto abuso. “No es que me molestó. Lo voy a demandar. Más allá de lo que ustedes piensen, el protagonista del rumor soy yo y lo voy a denunciar”, expresó.

En ese contexto, Pepe Ochoa señaló que había sido él quien compartió públicamente ese rumor. Ante esa aclaración, Tomás respondió: “Lo traje al aire porque estaba cansado de escuchar que estaba esparciendo ese rumor, pero después sale al aire con esa cara de mosquita muerta. Después el loco soy yo, pero saben que yo no miento. Yo no pongo cara de niño bueno y empiezo a inventar cosas como hace él”.

Luego, agregó con contundencia: “Yo no me voy a bancar que un pendejo irreverente salga en televisión a inferir que yo lo toqué. ¿Estamos todos locos? Si no contestás, estás abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Yo jamás en mi vida toqué a un hermano”.

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