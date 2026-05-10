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Caliope Family sintetiza nueve años de historia en "Emblema", su nuevo disco

El colectivo rosarino da cuenta de su evolución musical y afirma su lugar en la escena nacional del hip hop y el soul. Lo presentan en vivo el próximo 6 de junio

Morena Pardo

Por Morena Pardo

10 de mayo 2026 · 08:00hs
Caliope Family estrenó su cuarto disco Emblema

Caliope Family estrenó su cuarto disco "Emblema", a mediados de abril, en el que dan cuenta de su madurez artística y personal

Caliope Family ya no sólo es una de las bandas más importantes de la ciudad, sino que hace tiempo expande su potencia a la escena nacional del hip hop y el soul. Ese crecimiento, que es hacia afuera y hacia adentro a la vez, es el que buscaron plasmar en “Emblema”, su cuarto disco, lanzado a mediados de abril. Después de un evento de pre-escucha estallado, lo presentan en vivo el próximo 6 de junio en La Sala de las Artes (Suipacha 98 bis).

Desde su formación en 2017, Caliope viene forjando un camino de consolidación sonora e identitaria. Liderados por Brapis en voz y letras, el grupo se completa con Camilo Corradin en batería, Pancho Val en guitarra, Agustín Perez en teclados, y Franco Olima en bajo y synth bass. Esa formación, a punto de cumplir diez años, conforma un ensamble virtuoso que no para de subir de nivel a fuerza de trabajo sostenido, constancia y convicción.

Si “341”, el discazo que lanzaron en 2023, se trataba de afirmar la pertenencia rosarina y mostrar de lo que eran capaces para proyectarse hacia otras latitudes, “Emblema” es la afirmación de que son parte constitutiva de algo más grande. En los últimos años, pasaron por festivales como el Bandera, Cosquín Rock y Buena Vibra, y por escenarios emblemáticos como el de Niceto y La Trastienda de Buenos Aires.

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La historia de un "Emblema"

“Sin dudas tiene que ver con la idea de representar el emblema nacional, no sólo el local. Si bien el local nos acompaña y nos va a acompañar siempre, queríamos esta vez hacer foco en nuestro sentido de pertenencia al país. Y también tiene que ver con haber salido todos estos años a tocar en otros lugares, y darle cada vez más espacio a eso”, contó Camilo en diálogo con La Capital.

“Sentimos que con este disco re daba. No queremos para nada despegarnos de lo que representamos en ‘341’, porque ‘341’ somos nosotros básicamente, pero no queremos que nos limite”, agregó.

Esa noción de emblema nacional, en su sentido más literal, aparece en toda la propuesta visual del disco. En la tapa, se ven laureles y un sol que sin dudas remiten al escudo y la bandera argentina. Como siempre, el concepto se expande a las piezas audiovisuales (siempre de alto calibre y en esta oportunidad a cargo de Broll Films), que se grabaron en La Rioja, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche y por supuesto Rosario.

Pero la idea del título se refiere también y quizás sobre todo a una construcción interna de la banda. “Emblema” se presenta como “la síntesis” de una década trabajo colectivo, que no se trata de una acumulación de recursos o facetas, sino de una refinación de la obra en todos los aspectos. Además, el disco muestra un Caliope “más cantado, con estribillos potentes y una menor centralidad en el rap”, aunque siempre anclado con fuerza a la altura poética de Brapis.

Embed - Caliope Family - Energía (Video Oficial)

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“Creo que hay algo en los diez años de recorrido, de maduración musical y personal de todos, que es justamente lo que permite que se haya logrado este disco. A mí entender, es el disco más maduro que tenemos, tanto a nivel sonido, arreglos, audio, letras. Las letras que escribió el Brapis son impresionantes. El disco está indudablemente cargado de todo lo que pasó en estos diez años y de nuestra búsqueda. Nos pasó algo que no nos había pasado nunca, que fue que hicimos canciones de más y nos quedamos con las mejores. Hubo realmente un refinado en este álbum que no hubo en los anteriores. Eso tiene que ver con todo lo que aprendimos en este tiempo. Y seguimos aprendiendo y mejorando una banda todo el tiempo”, compartió por su parte Pancho.

Elevar el proceso

En 2025 empezaron a trabajar en el nuevo disco como lo hacen siempre: juntándonse en los home studio (estudios caseros) de cada uno, y probando sonidos. “Siempre la idea es estar con Brapis y buscar algo que a él le resuene para escribir. Eso es lo más importante, generar ese clima. A raíz de eso, armamos las canciones, buscamos partes, encontramos un estribillo”, agregó el guitarrista.

“Cuando ya teníamos las canciones armadas, vino una segunda fase de revisarlas minuciosamente y pensar qué audio queríamos para cada una. Ahí entramos en conversaciones muy profundas de qué queríamos que transmita cada canción y a través de qué audio. Eso es un laburo muy fino de ver qué pide y qué necesita cada canción”, sumó.

La última capa de enriquecimiento llegó con la suma, por primera vez, de coros (Lolita Fiamma), vientos (a cargo de Gwido Cirione y Alejo Blanco), y percusión (Leandro Casas), entre otros elementos, como escenas sonoras actuadas.

Embed - Caliope Family - 6 AM (Video Oficial)

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También como siempre, trabajaron con un productor. En este caso fue Veeyam (el nombre artístico de Martín Villanueva), uno histórico del hip hop argentino que en el último tiempo trabajó con nombres como Wos, Cazzu, o YSY A. “La verdad un crack, un fenómeno total. Tuvimos muchas charlas y cada vez que vio algo que podíamos hacer mejor, nos incitó a buscarlo. Y nos rompimos la cabeza, nos frustramos. A eso se sumó la distancia, porque teníamos que viajar a Buenos Aires a grabar, dormir poco. Todo eso fue como una pulseada que le ganamos al proceso y creo que todo ese esfuerzo musical se nota en el resultado. Por eso es nuestra obra más madura”, aseguró Val.

Una de las características más potentes de “Emblema” es que propone un movimiento a contracorriente de la época, a la vez que es sumamente contemporáneo. En un contexto donde todo parece inmediato y se celebran cada vez más las historias de “pegarla” meteóricamente de la noche a la mañana, Caliope pone el foco en el proceso, en la persistencia, en lo que necesariamente tarda años en construirse.

“Este concepto de hacer énfasis en el recorrido, en la importancia de mantenerlo, que de hecho es el nombre de la primera canción que hicimos juntos. Lo ponemos en valor porque es lo más fuerte que tenemos, los años de recorrido y cómo nos mantuvimos siempre más allá de no pegarla como la pegan los artistas hoy en día. Se ve mucho esto de artistas que pasan de no convocar a nadie a llenar estadios. En nuestro caso, manteniéndolo, hemos llegado a hacer cosas lindas e interesantes. Pero el foco siempre estuvo puesto en la música”, definió Camilo.

El despliegue sonoro que propone “Emblema” sin dudas no es sencillo de llevar al vivo. “Se necesita un Caliope entero más para poder plasmar en vivo el disco sin tener que salir sonando de pista. En Rosario y en Buenos Aires lo vamos a hacer de esa forma, vamos a tener a Gwido y Alejo en vientos, a Pecu (Candela Carballada) y Juana Maidagán en los coros, y a Lea Chapi en la percu. Lastimosamente, es un formato que no podemos llevar a todo el país”, adelantó Corradín sobre los shows que darán el 6 de junio en La Sala de las Artes y el 7 de junio en Niceto.

Embed - EMBLEMA 2026 - TRAILER

“Nos estamos juntando tres veces por semana a ensayar y a guionar el show. Estamos pensando el show por etapas, por bloques, con cosas pasando entre medio. Pensando pantallas, puesta en escena, cómo nos movemos en el escenario. Pensándolo todo para hacer algo lo más laburado posible, como fue el disco”, sumó el baterista.

“En el vivo queremos estar a la altura de lo que hicimos en el estudio. Así como elevamos la vara compositivamente y a nivel audio, queremos elevar la vara en el vivo y salir muy sólidos a representar el disco. Queremos que sea una experiencia musical, con estímulos de todo tipo”, cerró Pancho. No digan que no avisaron.

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