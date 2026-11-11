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El Papa no vino a Rosario pero Santa Fe dijo presente en su agenda a través de la cultura

Aunque el Sumo Pontífice no pasó por la provincia, varios artistas y canciones santafesinas atravesaron el recorrido papal. En esta nota, un recorrido por los guiños presentes en estos días de visita

11 de noviembre 2026 · 14:33hs
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Valentino Merlo se presentó en la misa para jóvenes que dio el Papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires

Valentino Merlo se presentó en la misa para jóvenes que dio el Papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires

Si el Papa no va a Santa Fe, Santa Fe va hacia el Papa. La provincia con el nombre más devocional no estuvo entre las elegidas para ser visitada por León XIV durante su paso por la Argentina, pero igual se hizo presente, a través de la cultura, en varias instancias del recorrido del Sumo Pontífice en el país.

La representación santafesina comenzó con el anuncio de los artistas elegidos para cantar en los diversos eventos papales, entre los cuales se encontraban Soledad Pastorutti y el rosarino Valentino Merlo.

Pero eso no fue todo, porque el repertorio también estuvo marcado por el sello de la provincia. El lunes, la Sole (acompañada por sus músicos también santafesinos) dio un show sorpresa en el Monumento a los Españoles, previo a la misa de León XIV, y abrió la presentación con “Oración del remanso”, el clásico de Jorge Fandermole fuertemente identificado con la identidad litoraleña.

>> Leer más: De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

El tema volvió a sonar en la voz de Maggie Cullen el martes por la noche, en la vigilia con jóvenes en Palermo en la que también estuvo Valentino Merlo. En esa misma jornada se presentó Nahuel Pennisi, quien cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez.

Rosario cerca del Papa

A su vez, el coro litúrgico rosarino Vox Cordium fue uno de los elegidos para presentarse en la vigilia. El ensamble se formó hace cuatro años para llevar música a parroquias de distintos barrios de la ciudad que no tienen coro propio, y vivieron con mucha emoción la posibilidad de cantar frente a León XIV. Ensayaron a distancia y pidieron colaboraciones para poder costear su participación en el histórico evento. Doce integrantes de su dieciséis integrantes, de entre 20 y 35 años, viajaron a Buenos Aires y estuvieron en la jornada del martes por la noche, protagonizada por jóvenes.

“El Papa no viene a Rosario, pero nosotros llevamos Rosario al Papa”, dijo Nicolás Glaser, director de Vox Cordium, a La Capital en la previa de la visita papal.

>> Leer más: "El arte nos hace más humanos": el mensaje de Luquitas Rodríguez frente a León XIV

El músico funense Ariel Glaser fue otro de los representantes santafesinos. Glaser tiene 60 años, es docente jubilado, cantante y compositor de canciones religiosas. Además, es el papá de Nicolás, director de Vox Cordium. Aunque pensaba que vería a su hijo a través de la televisión, terminó siendo invitado a participar de la previa de la misa en Luján.

“A los 16 ya tenía mi banda de rock y volvíamos locos a los vecinos”, recordó en diálogo con La Capital. Todo cambió cuando llegó a la parroquia Nuestra Señora del Carmen porque necesitaban actores para un Vía Crucis. “A partir de ahí conocí lo que era la música católica, empecé a componer y no paré más. Tenía canciones de rock, tango, folclore, pero nació este nuevo amor, descubrí esta veta de Dios”, contó.

Finalmente, la rosarina Agustina Baro Graf fue una de las artistas que participó de la vigilia por la visita del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Tiene 38 años, es rosarina, profesora de canto y cantante. Agustina canta desde chica y creció vinculada a la Iglesia, pero durante muchos años recorrió distintos géneros de la "música secular". Hace cuatro años decidió volcarse de lleno a la música religiosa, un camino que también la llevó a misionar, componer sus propias canciones, y viajar con su música a distintos países como Perú, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Roma y Guatemala.

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