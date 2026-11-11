Alvear se prepara para El Niño con obras de drenaje, más equipamiento y monitoreo del Paraná

El intendente Carlos Pighin detalló las obras, el nuevo equipamiento de Protección Civil y la coordinación con localidades vecinas y con la provincia

El intendente Carlos Pighin, brindó un informe sobre las tareas de prevención ante posibles crecidas.

Trabajos de canalización para mejorar el escurrimiento del agua en el distrito Alvear.

Ante la posibilidad de lluvias intensas y crecidas del río asociadas al fenómeno de El Niño, Alvear profundiza las tareas de prevención para reducir el riesgo de anegamientos. El intendente Carlos Pighin brindó un informe sobre las obras ejecutadas, los recursos incorporados y la organización de los equipos que intervendrán ante eventuales emergencias. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias superiores a lo normal para octubre, noviembre y diciembre de 2026, y desde mediados de septiembre el nivel del Paraná crece a diario frente a Santa Fe.

Según explicó el intendente, la planificación combina infraestructura hídrica, mantenimiento de canales, monitoreo permanente y coordinación entre las distintas áreas municipales.

Entre las intervenciones realizadas figuran las canalizaciones desde Garibaldi hasta Brown y desde allí hasta la ruta 21. También se trabajó sobre el canal este de esa ruta, desde el Aeroclub hasta el arroyo Frías, y en la conexión hídrica entre Ecopueblo y la ruta 21.

En Monteflores se hicieron tareas sobre la ruta 25S hasta la salida de la bajada de Cargill, además de la canalización completa de la ruta 225S. En el sector de la ruta 18, los trabajos buscaron mejorar el escurrimiento de Arbilla 1 a través del camino del Vidrio y la A012.

Las obras alcanzaron además a La Carolina, Tierra de Sueños, Campo del Oeste 1 y 2, Villa Mercedes y Los Troncales, para facilitar el drenaje y disminuir los riesgos para las familias. En paralelo, el municipio limpió y mantuvo el arroyo Frías, como complemento de los trabajos de profundización que desarrolla el gobierno de Santa Fe.

Monitoreo del Paraná

Otro eje es el seguimiento de la evolución del río en el Bajo Paraná, donde los equipos de Desarrollo Territorial y Salud mantienen presencia en el terreno, mientras Servicios Públicos supervisa los terraplenes construidos para evaluar posibles mejoras.

La estrategia involucra a Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Territorial, Salud, Recursos Humanos, Prensa y el Centro de Monitoreo, junto a instituciones de la sociedad civil. También se articulan acciones con localidades del corredor sur, el Distrito Oeste y la provincia, con el criterio, según plantearon desde el municipio, de que el comportamiento del agua trasciende los límites administrativos de cada ciudad.

Como parte del fortalecimiento de Protección Civil, el municipio incorporó un grupo electrógeno, reflectores, linternas recargables, una motosierra, indumentaria para lluvia, botiquines y elementos de señalización. También dispuso el alquiler de retroexcavadoras y camiones para las tareas operativas.

Además, avanza en la compra de una estación meteorológica, un pluviómetro y 10 radios de comunicación, y en convenios para contar con bombas de achique, alimentos y artículos de higiene en caso de necesidad.

El rol de los vecinos

Pighin pidió a los vecinos mantener limpios patios y desagües, no arrojar residuos ni ramas en cunetas y canales, y avisar al municipio sobre cualquier obstrucción en la vía pública. También recomendó seguir la información difundida por los canales oficiales.

“No se puede controlar cuánto llueve, ni cómo evoluciona el río. Nuestra responsabilidad es anticiparnos, reducir los riesgos y estar preparados para cuando sea necesario”, sostuvo el intendente.

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