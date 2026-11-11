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Newell's: exdirigentes presentaron una cautelar para revocar la suspensión como socios

Ignacio Astore y Sharon Romero fueron a la Justicia buscando revertir la medida dirigencial de suspenderlos como socios de Newell's

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

11 de noviembre 2026 · 18:12hs
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Los socios de Newells durante una asamblea en el estadio cubierto.

Los socios de Newell's durante una asamblea en el estadio cubierto.

Tras la decisión por parte de la actual dirigencia de Newell's de suspender provisoriamente a tres de los anteriores dirigentes en el comienzo de un sumario administrativo interno, dos exdirectivos fueron a la Justicia para averiguar las razones por la medida definida por la actual CD y pedir una cautelar para que se modifiqué esta decisión.

La última asamblea ordinaria en el club del parque Independencia, que se desarrolló el pasado 22 de octubre, en el estadio cubierto Claudio Newell, dejó como resultado, entre varios puntos importantes, además de la memoria y el balance de dos períodos consecutivos, la confirmación de la suspensión de manera provisoria del expresidente leproso Ignacio Astore, la exsecretaria Sharon Romero, y el ex tesorero Hernán Cardozo.

La respuesta a esa decisión no tardó en llegar y tanto el exmandamás de la Lepra, como la exsecretaria, tomaron cartas en el asunto y se acercaron a la Justicia para pedirle explicaciones a la institución por tal suspensión provisoria a través de un mandato que llegó al club.

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El requerimiento de la Justicia a Newell's

El requerimiento por parte de la Justicia apunta a recoger copias del acta de la asamblea, la convocatoria a dicha asamblea y el acta de la comisión directiva donde se decidiera la suspensión preventiva como socios de la institución.

Pero además, se adjunta un pedido para que la actual dirigencia leprosa presente el informe de la auditoría realizada en el club, con documentación respaldatoria, realizada sobre la anterior gestión encabezada por Ignacio Astore. Por último, se solicitó la memoria y el balance correspondiente a los dos ejercicios que se pusieron a la orden de los socios en asamblea.

Desde la dirigencia, se solicitó ocho días para presentar una respuesta a la Justicia, mientras la medida de la suspensión provisoria continúa para dichos exdirigentes, mientras persiste la investigación interna sobre los movimientos que llevaron a gran parte de la deuda actual de la institución.

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