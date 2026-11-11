Jorge Fandermole y su "Oración del remanso" cantada ante el Papa: "Me llena de orgullo"

"Oración del Remanso", el tema que Jorge Fandermole compuso en 1998 y que forma parte de un cancionero popular que incluso trascendió las fronteras del país, fue una de las canciones que conmovieron al Papa León XIV durante sus encuentros con el público en Argentina.

Primero, la cantó Soledad Pastorutti en la previa de la multitudinaria misa del lunes en el Monumento a los Españoles , y anoche la misma canción volvió a brillar en la voz de Maggie Cullen cuando León XIV presidía el también masivo encuentro con los jóvenes en ese mismo lugar.

Este miércoles, Fandermole describió sus sensaciones frente a la dimensión que tomó la canción en todos estos años y que en esta oportunidad se interpretara en un acontecimiento histórico como lo fue la visita del líder de la Iglesia Católica al país.

En declaraciones a LT8 , el músico nacido en Pueblo Andino, pero con su historia musical ligada estrechamente a Rosario remarcó sobre el impacto de su canción ante este acontecimiento: "Me llena de orgullo y me honra profundamente. Además, me provoca un enorme sentimiento de gratitud hacia los intérpretes, fundamentalmente porque los que ponen la canción a andar son los que deciden cantarla".

>> Leer más: El Papa reunió a más de un millón de jóvenes en Palermo en un encuentro emocionante

"Además esto se dio, en una situación tan particular y trascendente como la visita del Papa, que es un líder religioso y político a nivel mundial. Que esa canción, junto con la de Fito Páez ("Vengo a ofrecer mi corazón"), se haya interpretado en esta ocasión me llena de orgullo. Cada intérprete la hizo a su manera, con su sentimiento particular y eso me gratifica porque cada uno, la va modificando con su particular gesto a su manera. Estoy ensanchado por esta situación", agregó "Fander".

Anonimato gratificante

Acerca de la parábola que tuvo "Oración del remanso" desde su creación, el músico, cantante y docente admitió que le resulta "sorprendente cómo algunas canciones, en repertorios amplísimos del cancionero popular, dialogan mejor con comunidades extensas y, de repente, se vuelven independientes y trascendentes y comienzan a caminar solas, incluso más allá de las dinámicas de difusión".

"Esta canción tiene unos 30 años. Uno puede discernir por qué algunas canciones se hacen populares y otras no. Cuando uno comprueba que está en boca de los demás, percibe que la canción de hizo independiente y ya no queda nada más que hacer al respecto. Ya nadie recordará quién es el compositor y eso resulta, como decía Atahualpa Yupanqui, gratificante. Que alguien la cante en un lugar lejano y no sepa quién la compuso. Esa es la mejor de las sensaciones", subrayó Fandermole.

Sobre la historia que narra la canción, "Fander" dijo: "El que habla en primera persona en la canción, es el representante de una pequeña comunidad de pescadores que en un momento empieza a representar un sentimiento colectivo que tiene que ver con lo humilde de algunos trabajos y la necesidad de ganarse la vida a partir de condiciones de trabajo muy duras y sacrificadas. Creo que las consideración que hizo el Papa puso un relieve muy particular entre lo que prescribe la moral cristiana en oposición a la manera agresiva de las políticas neoliberales".

"Independientemente lo que dice la canción, la figura del líder religioso pone de manifiesto su disconformidad en relación a una política que es contra mayoritaria, aquí y en otros países del mundo. Yo lo percibo de esa manera", subrayó el compositor.