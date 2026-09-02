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Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Los rosarinos podrán dejar un mensaje para el histórico capitán de la selección argentina y perpetuar en palabras su amor por el 10.

2 de septiembre 2026 · 15:53hs
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Los rosarinos podrán dejarle cartas al 10 en el diario La Capital

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Los rosarinos podrán dejarle cartas al 10 en el diario La Capital

De puño y letra, con el corazón abierto y la tristeza de un adiós sabido, pero no menos amargo. Rosario despide a Lionel Messi de la selección argentina y no hay palabras que contengan el significado del futbolista para el combinado nacional, los hinchas y su ciudad. Con una movida en plena peatonal, un buzón para el 10 recepciona las cartas que los rosarinos le dediquen tras su salida de la albiceleste

El sueño de Messi era jugar en la selección, se lo dijo a La Capital en su primera entrevista con apenas 13 años. Estaba sentado en las mesas del Complejo Malvinas de Newell’s y dentro de la cancha ya esquivaba rivales como lo hizo durante 20 años con la albiceleste.

Fue toda una vida. Desde aquel partido organizado a contrarreloj para “blindar” al entonces juvenil del Barcelona, con la capitanía durante 15 años y hasta el último mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Toda una vida que atravesó generaciones que, aunque existía la posibilidad, se negaban a pensar a una selección sin La Pulga. “Hola Messi, soy Alex, empecé a ver futbol por vos y en tu retiro deja de tener sentido seguir viendo”, escribió uno de los rosarinos que dejó su carta en el buzón de La Capital y Brindis.

Ubicado en Córdoba y Corrientes, los vecinos se acercaron y le dejaron un mensaje a Lionel Messi, que este lunes anunció su retiro de la selección argentina. El buzón de Messi seguirá disponible para que los rosarinos expresen su amor por el futbolista en la recepción del diario La Capital en Sarmiento 763 de lunes a viernes de 9 a 17.

Las cartas de Rosario a Leo Messi

En cursiva o imprenta, con palabras tachadas y letras a medio hacer, los rosarinos dejaron bien en claro su devoción por el hijo prodigio de la ciudad, que salió de barrio La Bajada en la zona sur y conquistó cada estadio del mundo. En todas se repetía un sentimiento: “Te amo, Messi”.

“Te deseo una feliz vida”, escribió una niña y lo llevó al buzón. Otro, un poco más grande, agradeció ser contemporáneo a La Pulga y haber soñado junto al 10. Una venezolana en Rosario se sumó y aunque se dijo ser poco fanática del fútbol reconoció que aprendió a “sentir el orgullo de su país y de su gente”.

Palabras de agradecimientos se replicaban: por jugar, por competir, por ganar el Mundial de Qatar en 2022, por las alegrías, por representar al país y a la ciudad como pocos. Nadie se quedó afuera. “Te queremos todos los argentinos”, cerró uno de los mensajes y resumió lo que el país siente por el eterno capitán.

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