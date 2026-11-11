En medio de la polémica por el sector VIP, Felipe Fort sorprendió al regalar chocolates a los fieles

El hijo de Ricardo Fort se mezcló entre la gente que esperaba la llegada del papa León XIV en el Monumento de los Españoles y repartió productos de Felfort

Felipe Fort tuvo un generoso gesto con los fieles que esperaban la llegada del Papa Leon XIV

La visita del Papa León XIV a la Argentina estuvo repleta de momentos especiales, como las presentaciones musicales, la emoción de los fieles y distintos gestos que circularon en las redes sociales. Uno de los que más sorprendió fue el de Felipe Fort , el joven estuvo presente en la previa de la misa celebrada en el Monumento de los Españoles y tuvo un gesto de generosidad con los fieles que aguardaban la celebración.

Más de dos millones de personas se congregaron en el barrio porteño de Palermo para participar de la misa de León XIV. En ese contexto, el hijo del empresario llamó la atención al repartir chocolates y alfajores entre las personas que se habían acercado al encuentro religioso.

Felipe Fort se mezcló entre los fieles que esperaban la llegada del Papa en el Monumento de los Españoles y repartió chocolates y alfajores de la marca Felfort.

En medio de la polémica por la presencia de un sector VIP, los usuarios de las redes sociales destacaron el gesto del hijo de Ricardo Fort, que estaba entre la gente como uno más.

Más tarde, el influencer compartió una foto en sus redes sociales. “Quemadito por el sol de hoy. God is good”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve bronceado.

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