En medio de la polémica por el sector VIP, Felipe Fort sorprendió al regalar chocolates a los fieles

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Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"
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El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar
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El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
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Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
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La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
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Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
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Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
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Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
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Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
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Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
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Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola