Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

- “Pasaje a la Comedia”. 18h, 18.30h, 19h y 19.30h. GRATIS. Teatro La Comedia (Mitre 958).

Una obra de teatro en postas, un recorrido por la historia de la sala en pie más antigua de Rosario. Una obra en formato no tradicional que se propone poner en valor a este icónico teatro de la ciudad. Bartolo, utilero, apuntador y anunciador de los años dorados del teatro, será el anfitrión y guía en este viaje, en el que el público tendrá la posibilidad de visitar los rincones nunca mostrados y conocer los secretos mejor guardados de este lugar. Actúan Mumo Oviedo, Federico Giusti, Germán Basta, María Eugenia Ledesma, Alejandro García, Gustavo Maffei, María Eugenia de Rosa y Emiliano Dasso, con dirección general de Juan Nemirovsky, y dramaturgia de Romina Tamburello y Daniel Feliu

Entrada gratuita con retiro previo en la boletería del teatro desde las 17hs.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Municipal La Comedia (@lacomediamr)

- “Por arte de sueños”. 21hs. GRATIS. Teatro La Comedia (Mitre 958)

La décima producción del Programa Comedia Municipal Norberto Campos está basada en el cuento “Sueños de barrio” del Negro Fontanarrosa, fue escrita por Miguel Kot y está dirigida por Miranda Postigilione.

En esta comedia, destinada a todo público, el sueño de un alumno desata un caos inesperado en una escuela secundaria. A través del humor, la historia revela situaciones absurdas y dinámicas de poder dentro de la institución. Los personajes están atrapados en una constante lucha entre el deber ser y el querer ser, y se ven forzados a confrontar sus miedos y deseos en un escenario donde la realidad y los sueños se entrelazan.La obra está protagonizada por un gran elenco de artistas rosarinos integrado por Elena Guillén, Maria Belén Ocampo, Leni Federico, David Zoela, Graciana Tucat y Mumo Oviedo.



Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plataforma Lavarden (@plataformalavarden)

- “Territorio Coraje”. 21hs. GRATIS. Plataforma Lavardén.

Una famosa periodista trabaja para los realistas y se empeña en denostar la lucha de las mujeres, Juana Azurduy se enamora, lucha con su familia al frente de las tropas, un guerrero poeta escribe versos en combate, las Amazonas arrebatan banderas, Juana sigue luchando. El escenario será el campo de batalla, la memoria, un sable filoso. Dirección de Cielo Pignatta, con dramaturgia y actuación de María Victoria Franchi.

Gratis, por orden de llegada, desde las 20 h.

Viernes 14 de marzo

- “Las Moscas (nada que ver con Jean-Paul)”. ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Unipersonal de clown y circo. Apto para todo público, recomendado a partir de 6 años. Actuación y dramaturgia de la rosarina Macarena Gonzalez Neuman

No es fácil ser una mosca. ¿Y por qué? ¡Porque molestan! ¿Pero quién no molesta? ¿Es posible existir sin molestar a nadie? ¿Qué hicieron estos pequeños bichitos para merecer tanto odio? ¡Viva la diversidad y vivan las moscas! Este espectáculo es un elogio a la diversidad humana y el derecho de ser diferente y, con gran sentido del humor, invita a practicar la tolerancia y a ejercitar la memoria.

“Las moscas” ha sido producido por el polo nacional circo Le Prato - Lille Francia, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales Franceses. Desde su creación en 2023, ha girado por varias ciudades en Francia, en teatros y festivales. Se estrenó en Rosario en 2024 y vuelve para una única función.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Espacio Bravo Teatro (@espacio.bravo.teatro)

- “Como el río que fluye”. Apertura Teatro x la identidad. 20.30hs. GRATIS. CCPE (Sarmiento y el río)

Teatro x la identidad Rosario celebra 20 años de trabajo colectivo ininterrumpido acompañando desde todas las ramas del arte a las Abuelas de Plaza de Mayo. El Centro Cultural Parque España será sede de la apertura del ciclo. En caso de lluvia se traslada al Túnel 4. Las entradas, sin cargo, se pueden retirar desde las 16hs.

Durante el encuentro se llevará a cabo la lectura de tres testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, con la participación de Vilma Echeverría, Alexis Bressan y Lautaro Lamas, tres artistas de Rosario que han acompañado a Teatroxlaidentidad lo largo de estos años. Además, habrá proyecciones del Archivo y música en vivo a cargo de Juan Trapani.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C C Parque de España (@ccpe.rosario)

- “Buzón escénico”. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Un evento escénico autogestivo e internacional (con sedes en Madrid, Rosario y Buenos Aires), donde la premisa es teatralizar cartas. Actúan Pau Arias, Charo Colonna, Elisabet Cunsolo, Leni Federico, Lucía Mottola, y Lucas Vidoletti.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carta al cuerpo/ Cuerpo a la carta (@buzonescenico)

- “La prudencia”. 21hs. La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: 16 de marzo a las 20 en Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624).

“Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es ‘la prudencia’”. Con “humor ríspido”, primacía de lo absurdo y “algo de crueldad”. Paula Luraschi, Macarena Goicoechea y Alita Molina interpretan respectivamente a Trinidad, Margarita y Nina, la tríada de amigas protagonistas, que en esa última noche del año se embarcarán en una serie de situaciones que llevarán a "actos irreparables".

"No hay una celebración genuina o un deseo de compartir, pero ahí están estas mujeres, como todos los años, (y como todo el mundo) cuidando las apariencias, encerradas sobre sí mismas y dejando aparecer, por momentos, los monstruos que habitan en ellas", aseguró a La Capital Luciana Di Pietro, en su primer rol como directora, en ocasión del estreno de la obra en 2023.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@laprudencia_teatro)

>> Leer más: "La prudencia": El humor negro, como una manera de abordar las tragedias colectivas

- “Dois”. 21hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)

Cachorro y Tata son dos que se necesitan. Un teléfono suena, y Dios los atiende. Reflexionan y crecen en lo profundo. Siguen ahí, al costado de una ruta. Actúan Miguel Bosco y Mayra Sánchez, con dirección de Mati Federico, y dramaturgia de los tres anteriores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Orilla Infinita Teatro (@laorillainfinitateatro)

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- “Lulú o las preguntas”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: 21 y 28 de marzo a las 21hs

Sobrevivientes de una sociedad que los expulsa, se amparan en su isla sin memoria. Envejecer y crecer así no tiene sentido. Lulú en su intento de construir un futuro se hace preguntas.

Dirigida por Ricardo Arias y Javier Palomino (asistencia de dirección de Sofía Colusi), y con la actuación Gustavo Guirado, Laura Copello y Sabrina Marinozzi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- “El arca de Michelle”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 174)

Próximas funciones: 21 y 28 de marzo a las 21hs.

Un hombre de campo muy sencillo es elegido por Dios para salvar parte de la humanidad. Un entramado familiar cargado de ingenuidad pero a la vez con algún que otro prejuicio. Actúan Mary Martin, Pelu Celoría y Gerardo Vergel, con dirección de Julio Chianetta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tandava Sala (@sala.tandava)

Sábado 15 de marzo

- “La reina de la soja”. ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Foyer Teatro El Círculo (Laprida 1223)

¿Qué tienen en común los concursos de belleza, la problemática del monocultivo y una infancia de los años noventa? Sobre este cruce se construye “La Reina de la Soja”, el unipersonal escrito y protagonizado por Valeria Ré, con dirección de Mario Marino.

En la obra, Valeria recupera parte de su historia personal: cuando era adolescente, en el 2008 y en pleno conflicto del campo por la, fue elegida Reina Nacional de la Soja en su Arequito natal. A través de documentos de archivo personal y relatos orales, reconstruyó esa parte de su biografía para ponerla en escena con una mirada crítica sobre el modelo hegemónico de belleza, el modelo hegemónico de producción agrícola, y la relación política entre cuerpo y territorio. Cuenta con las actuaciones a través de voces en off de Norman Briski, Fabiana Volonté (la mamá de Valeria), y Fernando Pitteti.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Re (@laremayor)

>> Leer más: El unipersonal "La Reina de la Soja" cruza la belleza hegemónica y el monocultivo

Canje solidario optativo. Quienes lleven alimentos no perecederos, agua o artículos de limpieza el día de la función, se lleva semillas agroecológicas para huerta. Lo recolectado será llevado por el equipo de la obra a la ciudad de Bahía Blanca.



"Empecé a darme cuenta de la relación íntima entre el cuerpo y el territorio. Fue un trabajo que hice al alejarme de mi pueblo. Hace doce años que vivo en Buenos Aires y la distancia me permitió reconocer e indagar esos puntos en común entre el modelo único de belleza, que tanto nos bombardeó a quienes crecimos en los noventa, y el modelo único de producción del monocultivo. Y empecé a pensar en qué pasa con todo lo que queda por fuera de eso, con todas las chicas que van a los concursos y no ganan, y con todas las plantas que se les llama maleza pero que son parte de la biodiversidad. Hay una relación directa entre lo que le hacemos a la tierra y lo que le hacemos a nuestros cuerpos", contó Valeria Ré a La Capital en ocasión del estreno de la obra en la ciudad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Municipal La Comedia (@lacomediamr)

>> Leer más: Improvisación y misterio: los Bla Bla llegan a Rosario con "Modelo vivo muerto"

- Los Bla Bla en “Modelo vivo muerto”. ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución pone en marcha una investigación, utilizando técnicas poco ortodoxas. La obra del grupo de humor e improvisación Bla Bla & Cía, que vuelve a Rosario.

Los Bla Bla llevan catorce años de trayectoria como compañía teatral: nacieron en 2010 con Sebastián Godoy, Pablo Fusco y Tincho Lups, y más tarde se sumaron Julián Lucero, Manu Fanego y Sebastián Furman (músico compositor), para dar lugar a la formación actual.



"Hay algo de una idea de carambola. Hay una estructura sólida que sostiene todo lo que se puede disparar, y permite siempre saber a dónde volver. Investigamos y jugamos entre nosotros. Ese es un poco nuestro secreto: intentamos siempre hacer reír al otro, hacernos tentar. Eso nos divierte. Estamos viendo todo el tiempo cómo hacer que esa misma estructura se renueve de alguna manera", dijo Manu Fanego a La Capital.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo de Teatro, Títeres y Cuentos "Vamos que nos Vamos" (@vamosquenosvamos.teatro)

- “OTA. Teatro para bebés 2”. 16hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148).

La obra de teatro para bebés (de 0 a 3 años) ganadora del Premio Estrella de Mar Mejor Infantil 2025, que cautivó al público en Mar del Plata, vuelve a Rosario. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Actúan María Soledad Galván y Santiago Pereiro

Beneficios Club Diario La Capital.



>> Leer más: Una obra rosarina se llevó un Premio Estrella de Mar: "Son 24 años de militancia de teatro para las infancias"

- “Poesía desbocada”. ESTRENO. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Dos mujeres entre hilos, telas y agujas, un festejo repetido y la poesía que brota por los poros. ¿Qué puede salir mal? Actúan Ayelén Peralta y Juan Emilio Vidoletti, con dirección de Beatriz Mucci y texto de Ayelén Peralta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

- “Varieté Rota”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 174)

Próxima función: sábado 29 de marzo.

Una serie de relatos interconectados a través de un hilo en común, el humor absurdo que impregna situaciones cotidianas. Actúan Josefina Aberastegui, Lourdes Alvarado, Leticia Ojea, Lucas Aquino, Melisa Cosentino, Liliana Rodríguez, Gabriel Sánchez y Ana Thompson. Dirige Franco Yanqui.

- “La mentira”. 21hs. ÚNICA FUNCIÓN. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

¿Cuál es la delgada línea que separa verdad y mentira? ¿Es conveniente la sinceridad absoluta en nuestras relaciones? ¿El ser humano está ligado inevitablemente a la mentira? ¿Es posible tener una relación romántica sin mentiras? ¿La mentira es más inherente a las parejas que la verdad? Probablemente no exista una repuesta exacta a estas preguntas, pero “La Mentira” se propone encontrarla.

Actúan Eleonora Wexler, Gonzalo Heredia, Lautaro Delgado Tymruk y Alexia Moyano, con dirección de Nelson Valente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TEATRO BROADWAY (@teatrobroadwayrosariook)

- "ÚLTIMOS (Los más recientes en el tiempo)". 21hs. La Morada. (Av. San Martín 771)

Idea y dirección: Alejandro Leguizamón. Actúan: Gabriela Bertazzo, Lucas Maggioni, Lucas Vidoletti





- “Mal de Amores”. 21hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: 22 y 19 de marzo, a las 21

Es una comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. A medida que Julieta descubre que su novia Sofía le es infiel, la tensión y el humor se entrelazan en una noche de confesiones y secretos. Es una obra inmersiva que se desarrolla en un entorno contemporáneo y sigue a tres amigas, Julieta, Ana y Agus, a través de una noche caótica que revela la complejidad del amor y la amistad.

Dirigida por Luciana Di Pietro, con dramaturgia de Najla Raydan. Actúan Cecili Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mal de Amores (@maldeamores.teatro)

- “Inmortales. El grito sagrado”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: 22 y 29, a las 21

Actúan Leandro Maccagno, Leandro Saavedra, Mateo Faccendini y Valentin Gutierrez, con dirección de Octavio Melano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Espacio Bravo Teatro (@espacio.bravo.teatro)

>> Leer más: Vuelve la obra de teatro "Al matadero", la adaptación del clásico de literatura

- “Al matadero”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: 22 y 29 a las 21hs

Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una de las obras fundantes de la narrativa argentina moderna. Una “versión libre” de este clásico, que busca interpelar al presente con un texto escrito en 1838 y publicado en 1871.

Con el protagónico de Manuel Baella (que interpreta un total de seis personajes), dirección de Franchi, y dramaturgia de ambos, la obra aborda cuestiones como la violencia política, “las fronteras materiales y simbólicas que dividen a la sociedad”, y los puentes entre el pasado y el presente, a partir de un lenguaje accesible y profundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Matadero obra de teatro (@almataderoteatro)

Domingo 9 de marzo

- “Una magnífica desolación”. 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: domingo 23, 20 hs.

Sinopsis: Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain Finales de los 60. Una pareja recibe una inesperada visita mientras la humanidad se prepara para dar un gran salto. Una comedia donde el fanatismo gira alrededor de la órbita lunar. Daniel Dalmaroni, autor de esta tragicomedia, desnuda las frustraciones de un matrimonio que trabajó, invirtió y ahorró un montón de horas extras para que su hijo pueda cumplir sus expectativas, pero algo pasó y ya nada volverá a ser como antes. Una comedia dramática que intenta reflexionar y cuestionar los mandatos familiares.

Actúan Mirna Remes, Vladimir Lasaga y Juan Pablo Cabral, con dirección y puesta en escena de Leonel Revelli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)





>> Leer más: Vuelve la obra "Currículum de un Comunista", con un protagonista de 90 años

- “La prudencia”. 20hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)



- "Glosario posamoroso". 20hs. La Morada

Dramaturgia y dirección: Miguel Mango. Actúan Ainés Arribalzaga, Cecilia Tesei, Julieta Peirone, y Lucia Boero (Las Chicas Inmateriales).

A continuación de la función. Una mesa de diálogo, dramaturgias propias, las dramaturgias contemporáneas en Rosario, integrada por los elencos que pasaron por ésta edición, para dialogar junto al público presente. ACTIVIDAD GRATUITA

- “Currículum de un comunista”. 20.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: 23 y 30 de marzo a las 20.30h

Naum Kransnianski cumple 90 años y como actor quiere actuar. Como hacer de otro ya no da cuenta ya de su deseo vital de actuar, “Currículum de un Comunista” propone ser él frente a la mirada de los otros.

En la obra dirigida por Ricardo Arias, Naum narra en primera persona y con “sinceridad dramática” las “complicaciones” de ser judío, actor y comunista en Argentina, trayendo al siglo XXI sus “valores, principios éticos, políticos y de vida” del siglo XX. Se propone “fundar el Partido Comunista de verdad”, y con la convocatoria en el teatro como excusa, expone su currículum para convertirse en secretario general.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- “Niños expósitos”. 20hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: 16 y 23 de marzo, 20hs.

Dos niños abandonados, criados como hermanos por Padre Roberto, navegan con humor entre la ambición de llegar al sacerdocio y el amor de una mujer. Un inesperado anuncio pone a uno de ellos a un paso de su sueño, pero antes deberán enfrentarse a un dilema: ¿qué hacer con Padre Roberto y su papagayo?

En este debate entre la pasión, la fe, la ambición, el crimen y el arroz con leche, ¿hasta dónde serán capaces de llegar para lograr sus objetivos?

En esta comedia, actúan Milton Bloise y Carlos Pellegrino, con dramaturgia de Rafael Bruza, y dirección general y puesta en escena de Marcelo Melano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Orilla Infinita Teatro (@laorillainfinitateatro)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]