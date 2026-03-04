Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: unipersonales, comedias, dramas y más

Santiago Miqueo y Leandro Rojas protagonizan "Teresita", la comedia musical que forma aparte de la agenda de teatro en Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el inicio de marzo, después de las vacaciones de enero y febrero, la cartelera comienza a tomar impulso y se convierte en una excelente opción para disfrutar los últimos días de la semana y el fin de semana en la ciudad.

Para orientarse entre tantas opciones , vale la pena hacer un repaso por las obras que se presentarán en los próximos días y así elegir el plan ideal para salir a disfrutar del teatro.

En esta comedia, Andrés Caminos y Gadiel Sztryk ponen el foco en la exigencia permanente por ser felices. En escena, interpretan a dos hermanos mellizos que, a punto de cumplir cuarenta años, viven con su madre y mantienen con ella un vínculo exageradamente edípico.

Mientras esperan a los invitados de un cumpleaños que nunca llegan, la celebración se transforma en una radiografía absurda y punzante de un mandato social imposible de sostener: “pasarla bien” a toda costa. Así, el clásico “que los cumplas feliz” deja de ser un deseo para convertirse en una presión desmedida.

Actúan y dirigen: Andrés Caminos y Gadiel Sztryk. Diseño de vestuario: Analía Cristina Morales.

-"Mi animal. Entre el grito y el canto". 21 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148). ÚNICA FUNCIÓN.

Una obra performática protagonizada por una bailarina que indaga la dicotomía animal/humano como un territorio en el que el cuerpo se encuentra siempre al acecho. La pieza explora la búsqueda de un cuerpo animal a partir de sus formas, en diálogo con un ecosistema plástico, lumínico y sonoro que construye una puesta en escena íntima y extrañada al mismo tiempo.

Con una estética minimalista, pero atravesada por un funcionamiento mecánico, imperfecto y azaroso, el relato se arma y desarma en escena, balanceándose entre lo que tiene vida propia y lo que no. En ese límite entre “el grito y el canto”, la idea de cuerpo animal se construye y destruye de manera cíclica, asumiendo el riesgo físico del peso, el golpe y la potencia del movimiento danzado, en coexistencia con luces, sombras, ruidos y armonías que componen un paisaje escénico en permanente transformación.

Actúa y dirige Cecilia Colombero y la asistencia de dirección a cargo de Federico De Battista.

-"El gesto de lo que respira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Un ciervo cae en el pecho de la víctima. Trepidar de un corazón muy débil bajo la ropa húmeda. “¿Quién fui antes de caer en el pecho de esta mujer?”, pregunta el ciervo y no recuerda. “¿Quién fui antes de ser ciervo?”, pregunta la mujer, y una mandíbula de loba se dibuja en su cerebro decorado con balas y otras guirnaldas de la agonía.

La obra propone un cruce entre lo humano y lo animal, entre la memoria y la transformación, construyendo una escena poética y perturbadora donde los cuerpos y las identidades se desdibujan en un territorio de preguntas sin respuesta.

Actúa Romina Bozzini García, bajo la dirección de Yerutí García Arocena, con textos y poemas originales de Claudia Masin.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. "Y a su doble criatura apodó...": Una noche de tormenta de 1816. Cinco poetas, un desafío y demasiados excesos. Antes del amanecer, entre rayos y sangre, nacen dos criaturas y dos géneros literarios: Frankenstein y El Vampiro. La ciencia ficción y el vampirismo. Actúan: Agustina Rodríguez y Lautaro Angaroni. "El fin de las cosas": Un libro. Una silla. Un reloj. Todavía existen en nuestra memoria. ¿Por cuánto tiempo más?. Actúan: Doris García y Djordi Méndez. "El trato": Una llamada. Una decisión. Un millón puede cambiarle la vida a cualquiera ¿o no?. Actúan: Mire Cavalieri y Bruno Cesan. "35: Seguir al instinto es un lujo para pocos ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Actúan: Cecilia Patalano y Juan Ferragutti.

Sesión golfa. "La viuda de Braian": Mercedes quiere volver a casarse. Acudir a un vidente para contarle la noticia a su difunto marido Brian, no resultó ser tan buena idea. Actúan: Adriano Espinosa, Victoria Picech y Matías Suleimen. "No Nato": en el futuro, no habrá terapia mejor que mirar a los ojos lo que nunca, jamás sucedió". Actúan: Milton Bloise y Cralos Pellegrino. "Yo soy el p*rno del futuro": Kam no es más que la actualziacion de las fantasías más morbosas ¿seguro quiere tener acceso?. Actúan: Camila Hidalgo Solis y Mauro Sabella. "El salto": Dos amigos, una ventana. ¿Una decisión? Actúan: Pablo Walfisch y Martín Fumiato.

Viernes 6 de marzo

-“Lo que el río hace”. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 954).

“Lo que el río hace” narra la historia de Amelia, una mujer desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, con una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver a Esquina, Corrientes, el pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

La obra fue estrenada en la sala Cunill Cabanellas del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) en septiembre de 2022. Desde entonces, realizó dos temporadas a sala llena en el CTBA y continúa ininterrumpidamente en el teatro Astros.

Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Silvina Katz, Mariano Saborido y Débora Zanolli. Música original, puesta de sonido y voz en off: Antonio Tarragó Ros.

- "Fiesta". 21hs. La orilla infinita (Colón 2148) . ÚNICA FUNCIÓN

En su intento de celebrar, los personajes de estas historias se enfrentan a sus propias angustias. Las tres escenas (el antes, el durante y el después de la fiesta) se intercalan con bailes primitivos, desaforados y ancestrales.

Actúan Paola Belfiore, Florencia Fusetti, Fausto Ruidiaz, Emiliano Gauna bajo la dramaturgia y dirección de Hebe Amancay Rinaldi. Escenografía y vestuario a cargo de Candela Chirino.

-"El Declive". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

"Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños...” Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable...la de la vida.

Actúan: Edgardo Frances, Chelo Longhi, Norma Valek, Marita Vitta. Dirección: Raúl “Quico” Saggini

-“Teresita”. 21 hs. Cultural de abajo (Entre Ríos 579)

Teresita se encierra en su baño decidida a terminar con su vida. Con un fondo blanco de Procenex se lanza a un viaje místico-gástrico para enfrentar su propia mierda. De la mano de un dúo de soretes cantores transitaras catárticos números musicales. Juntos van a tirarle la cadena a esa vida de mierda que Teresita ya no se banca más.

La obra, con libreto de Alejandro Ibarra y Chechu Vargas y música original de Matías Ibarra, tuvo su primera puesta en Buenos Aires. En Rosario fue adaptada por 032 Producciones. Actúan Paula Vallone, Santiago Miqueo y Leandro Rojas, bajo la dirección general de Christian Ledesma, la dirección vocal de Romina Negri y la dirección coreográfica de Flor Amigo. Con un elenco y equipo artístico íntegramente local, la versión rosarina debutó en 2023 y el reconocimiento no tardó en llegar: fueron distinguidos en los Premios Hugo Federales y se llevaron dos galardones en los Premios Butaca 1.

Sábado 7 de marzo

-"Neva". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148)

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El Jardín de los Cerezos de Antón Chejov se mezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko actores de la compañía asisten a Olga, viuda de Antón Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir.

Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías con texto de Guillermo Calderón. Dirección de Gabriel Romanelli.

-"Las escenas secundarias". 21 hs. Teatro Bravo (Catamarca 3624)

¿Qué es lo que realmente construye una historia de amor? ¿Los grandes acontecimientos o esos momentos aparentemente menores que, acumulados, lo dicen todo? Las escenas secundarias pone el foco en aquello que suele quedar al margen: los detalles, los desvíos, las discusiones mínimas, los gestos insignificantes. Esas escenas que, aisladas, podrían parecer irrelevantes, pero que juntas componen el mapa completo de un vínculo. En escena, un hombre y una mujer atraviesan sin tregua los lugares universales del amor: el encuentro, la fascinación, la rutina, el desencuentro, la ironía, la pelea, el juego, la dependencia, la despedida y el regreso.

De Romina Mazzadi Arro, con la actuación de Vanina Frustagli y Martín Dieguez.

-"Hamlet se va de gira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

-“Territorio coraje”. 21hs. Sala de Empleados de comercio (Corrientes 450). ÚNICA FUNCIÓN

Una obra para reír y emocionarse sobre Juana Azurduy y la lucha de un colectivo de mujeres que siempre se hizo presente haciendo historia desde aquellos días hasta la actualidad.

La dirección está a cargo de Cielo Pignatta, la dramaturgia y actuación es de María Victoria Franchi, ambas hacedoras teatrales de la ciudad de Rosario con un amplio recorrido profesional.

"Territorio Coraje" realizó funciones en Argentina y el exterior, en festivales nacionales e internacionales de teatro, ciclos y eventos culturales. Fue declarada de interés por el Concejo Municipal de Rosario y por la Cámara de diputadas y diputados de Santa Fe. También recibió el apoyo del Instituto Nacional del Teatro; Fondo Nacional de las Artes y Espacio Santafesino.

-"Desgaste Articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas.

Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez, Ian Sweeny.Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci

Domingo 8 de marzo

-“Un ritual de paso”. 19hs. Plataforma Lavarden (Mendoza 1085).

¿Qué pasa cuando la memoria se mezcla con la tecnología? ¿Y cuando el drama insiste en convertirse en comedia? Un ritual de paso parte de una premisa tan íntima como contemporánea: una escritora frustrada le pide ayuda a la Inteligencia Artificial para escribir un biodrama sobre su fiesta de quince.

A partir de ese pedido, un actor y una actriz encarnan las escenas que la máquina propone, reconstruyendo un recuerdo atravesado por la violencia, el humor y la incomodidad. Entre lo autobiográfico y lo artificial, la obra tensiona los límites entre verdad y ficción, pasado y presente, humanidad y algoritmo. Una experiencia escénica que combina actuación, dramaturgia y tecnología para preguntarse: ¿se puede reescribir la propia historia?

Actúan Lala Rossi, Ana Kowalczuk, Margarita Paez y Balthazar Murilloicha, bajo la dirección: Marcos Zoppi y Ana Kowalczuk.