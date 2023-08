—El humor negro es una de las claves de la puesta. ¿Hay límites para el humor negro o justamente lo interesante de ese género es que se desdibujan los límites?

—Estoy convencida de que sí hay limites. El humor negro es una herramienta para hablar de cosas terribles sin provocar angustia, y creo que ahí está la clave del abordaje de “La prudencia”, comprender cuáles son las fibras sensibles que tenemos como sociedad, y aún desde la risa, tratarlas con cuidado. Esta comedia negra, tanto desde la dramaturgia como desde la puesta en sí, nos muestra que el humor siempre es una de las maneras que tenemos de elaborar las grandes tragedias colectivas.

—Las tres son integrantes de La Grupa, y en la primera obra levantan la bandera en contra de la violencia que se vive en Rosario. ¿La comedia, la ironía y la sátira es su manera de mostrar el compromiso social desde lo artístico?

—La selección del material no estuvo pensada desde ahí pero no creo que haya sido azarosa. Todas estamos vinculadas de distintas maneras con la cuestión social y nos interpela la potencialidad que tiene el teatro para decir algo respecto de la coyuntura. Nos hacemos cargo de la perspectiva política del arte y de la posibilidad de, no sólo transmitir un mensaje, sino también interpelar, plantear preguntas, debates y desarmar ciertos discursos. No es un objetivo en sí mismo pero está presente, en la misma medida que lo está la cuestión del entretenimiento, también como función social del teatro.