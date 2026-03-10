La Capital | Zoom | Accidente

Muni Seligmann relató el accidente que sufrió su bebé: "Fractura de cráneo, sin desplazamiento"

Tras una larga ausencia en redes sociales, la actriz y conductora dio detalles del accidente doméstico que tuvo su hijo de diez meses

10 de marzo 2026
La acrtiz relató el grave accidente que sufrió su hijo

La acrtiz relató el grave accidente que sufrió su hijo

Un video publicado en redes sociales por Muni Seligmann generó preocupación entre sus seguidores. Tras varios días alejada de sus cuentas, la actriz y conductora infantil reveló el motivo de su ausencia: su bebé Vicente, de 10 meses, sufrió un grave accidente. El testimonio rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cabe recordar que la artista, quien también es mamá de Carmela, tuvo a su segundo hijo el 5 de mayo de 2025. Ahora, decidió contar públicamente lo sucedido. Según relató, su bebé sufrió un accidente doméstico al caerse del cambiador, lo que le provocó una fractura de cráneo. En el video explicó cómo ocurrió el episodio y detalló el proceso médico que debió atravesar el pequeño tras el golpe.

El accidente del hijo de Muni Seligmann

“Me preparé un cafecito para poder hablar”, comenzó diciendo Muni Seligmann frente a la cámara de su celular en un video que publicó en redes sociales. Así empezó a contar lo que sucedió con su hijo.

“Mi chiquito de 10 meses se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Yo estaba ahí, escuché el estruendo y fui corriendo”, relató.

La actriz detalló que el bebé no se desmayó ni tenía ningún corte, pero no paraba de llorar. “Le toqué la cabecita y me di cuenta de que tenía un chichón, entonces nos fuimos a ver a su pediatra”, continuó.

Fue entonces cuando el profesional le indicó realizar una tomografía. “Cuando nos dieron los resultados era fractura de cráneo, sin desplazamiento. Después me enteré de que es más común de lo que uno cree, pero eso no te alivia el dolor ni la preocupación”, expresó.

En ese momento contó que debieron trasladarse en ambulancia a la Fundación Hospitalaria. “Él estaba tranquilo. Estuvimos tres noches internados en observación”, detalló.

“La neurocirujana nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado, por eso le pusimos un casquito que le amortigua los golpes para que pueda seguir moviéndose”, agregó.

Según explicó, el proceso de recuperación puede tardar entre tres y seis meses. Mientras tanto, la actriz decidió compartir su experiencia para llevar tranquilidad y también generar conciencia sobre este tipo de los accidentes domésticos.

