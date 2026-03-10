¿Esta vez es en serio? Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

El cantante tiene planeado llegar a la ciudad y ofrecer un recital similar al de Córdoba, que marcó su regreso a los escenarios luego de 9 años

El mundo del rock local está expectante por los rumores que se generaron en torno a un posible show de Pity Álvarez en Rosario , a diez años de su última presentación. El anticipo entusiasmó a los fanáticos que cuentan las horas para conocer detalles.

Parece que esta vez es en serio y Cristián “Pity” Álvarez volverá a Rosario . Luego de su presentación en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, que marcó el regreso a los escenarios para el mítico músico fundador de Viejas Locas e Intoxicados , Álvarez se prepara para desembarcar en la ciudad con un show, a priori, importante.

El anticipo surgió en el programa de Juan Di Natale (Ex-CQC) en radio Mega, la emisora especializada en rock nacional y no tardó en generar furor en Rosario y fanáticos de alrededores. Sólo el hecho imaginar al Pity entonando los clásicos “Homero”, “Me gustas mucho” o “Quieren rock” pone en alerta a todo aquel que quiera una entrada.

Para Álvarez, el show de Córdoba fue la base. Durante más de tres horas, el rockero hizo delirar a sus fans y desplegó las canciones que lo acompañaron durante casi 30 años. Fue el retorno ante su público luego de 9 años de inactividad. Envalentonado, el Pity ahora prepara el anuncio en una ciudad que siempre estuvo cerca para el músico y sus bandas.

Todo sigue igual en Rosario

Pity Álvarez tiene todo listo para volver a Rosario, solo falta la confirmación oficial y ya se anticipa la plataforma para adquirir el ticket colapsará. Es que el último show del músico en Rosario fue en octubre de 2016, hace casi una década, y sus seguidores esperan con ansias poder deleitarse con los temas que marcaron una época.

Esta vez, el cantante llegará con su faceta solista luego de pertenecer durante 29 años a sus dos bandas: primero Viejas Locas, luego Intoxicados y un regreso de Viejas Locas. “Será dentro de poco, menos de un mes. Córdoba fue la base”, adelantaron en el programa Reloj de Plastilina de Di Natale. El 20 de diciembre de 2025 brindó un show de más de tres horas ante más de 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por lo que se espera que en Rosario se disponga de un lugar de similar capacidad.

Así, las expectativas además de ser grandes son inmediatas ya que se espera que el arribo del ex-Viejas Locas sean dentro de los próximos 60 días. Lo que supondría una venta de entrada casi fugaz.

El exlíder de Intoxicados ya pasó por la ciudad en el verano y se lo vio en una zapada en Funes junto con el cantante rosarino Pabliko y el músico rolandense Leo Rolón.

Qué fue del Pity Álvarez

En 2018, Pity quedó bajo prisión domicilaria por un asesinato ocurrido en el barrio Samoré, en la localidad bonaerense de Villa Lugano. En 2022, el juez a cargo de la causa determinó el cese de la prisión para que se garantice al músico un tratamiento adecuado por su cuadro de salud mental, que incluía consumo problemático de sustancias.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 suspendió el proceso judicial contra el músico dado que se consideró que no estaba en un estado de salud apropiado para afrontar un juicio. Desde entonces, Álvarez pasó por distintos dispositivos que lo acompañaron hacia una mejoría.

Ese mismo año, Pity volvió a grabar de la mano de los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, que lo convocaron para interpretar cuatro tangos para el documental "Tangos Bajos". En 2025, finalmente volverá a mostrar su faceta solista y música de su autoría.