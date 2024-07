Improvisación y misterio: los Bla Bla llegan a Rosario con "Modelo vivo muerto"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bla Bla & Cía. (@somosblabla)

En diálogo con La Capital, Manu Fanego habló de las novedades y continuidades de la improvisación dentro de una estructura de obra, del espíritu constante de juego que sostiene al grupo, y de la potencia política de “la pavada”.



¿Por qué decidieron tomar este universo del misterio, tan reconocible, para montar ahí su propuesta de humor e improvisación?

Esto lo hablamos mucho con el grupo: el suspenso, el terror y la comedia son géneros muy cercanos. Un poco fue aprovechar el cruce que hay entre esos mundos y mezclarlos. Nosotros habíamos escrito un corto audiovisual que era la historia de este modelo vivo y de este asesinato, pero tenía otro desenlace pensado bien para ese formato. Apareció una convocatoria del Caras y Caretas, y entonces decidimos unir a Carola, a Francisca Ure y también a Gustavo Lista, que es dramaturgo, y empezamos a desmenuzar este corto y a pensarlo como una obra de teatro en tres actos. Es nuestra primera obra que tiene una sola línea argumental. Y pensar en tres actos era un poco jugar a eso, a la obra de teatro.



¿Qué les permite, en términos de improvisación y de juego, tener esa línea argumental?

Nos permite rebotar hacia arriba. Hay algo de una idea de carambola. Hay una estructura sólida que sostiene todo lo que se puede disparar, y permite siempre saber a dónde volver. Investigamos y jugamos entre nosotros. Ese es un poco nuestro secreto: intentamos siempre hacer reír al otro, hacernos tentar. Eso nos divierte. Estamos viendo todo el tiempo cómo hacer que esa misma estructura se renueve de alguna manera. Para mí, eso es lo que principalmente hace al proyecto. Venimos trabajando hace catorce años y nunca tuvimos el espíritu de triunfar, de llegar al éxito o de ganar premios. Por supuesto que siempre que nos dan un premio o la gente llena una sala para vernos, nos parece divino. Pero no fue el primer objetivo del grupo. Siempre fue hacernos reír entre nosotres. Cuando teníamos una estructura de sketches, en general modificábamos mucho el espectáculo sobre la marcha. Y en los ensayos charlábamos mucho, se convertían muchas veces en terapia grupal, y repasábamos el número quince minutos. Creo que eso ayudó a muchos a conocernos, a construir un vínculo más familiar, de la índole de una compañía laboral que le da mucha bola a lo afectivo y lo grupal.

¿Qué les pasa a la obra y a ustedes cuando hacen la obra en otros lugares, y ante la posibilidad de que los vea un público completamente nuevo?

Creo que a Rosario va a ir mucha gente que nos conoce. Fuimos siete veces, pero también hace como siete años que no vamos. Así que puede haber aparecido un público ahí que nos conoce pero nunca nos vio. También nos pasó en el Caras y Caretas, después de venir de un circuito más joven, que se sumó un público más grande también. Y eso fue un flash, en principio. Y ahora esta aventura de lanzarnos a Rosario nos encanta. La gira nos parece algo muy excitante de la profesión. Es divertido. No me suena a desafío, me suena más a disfrute. Quizá tenga que ver con la ventaja de hacer reír. A su vez, esta obra de cierta forma compacta algo que hace que sea más fácil trasladarla y mostrarla, algo que se simplifica. Y también nos permite consolidar otra forma de propuesta y acceder a otros lugares. Porque mucha gente piensa que un espectáculo de sketches no termina de ser una obra, aunque nosotres sostenemos que sí. Pero a vistas del público o de algunos programadores, todo este mundo es, entre comillas, amateur. Obvio que tenés a Les Luthiers, pero eso es otra liga. Entonces esta obra, con su estructura de obra, habilita como otra mirada desde afuera también. Y a la vez la gente que nos vino a ver antes, en formato sketches, recontra celebra esto que estamos haciendo y que es una pavada finalmente. Nunca deja de ser una excusa para hacernos reír y hacer reír, en un momento en que vale mucho divertir al público. Hay mucha necesidad de aflojar la válvula de presión que se tiene por vivir en la actual Argentina.

¿De qué se nutren para sumar novedad todo el tiempo a esa estructura?

Hay un tiempo en el que uno sigue nutriéndose, se involucra más con cuestiones técnicas, con ir a clases. Pero también cuando se llevan catorce años haciendo pavadas arriba del escenario, te empieza a salir bien la pavada. Creo que todo tiene que ver con dejar espacios liberados y con permitirse transitar la pavada. Entonces dentro de la estructura, ves un hueco y metés la pavada, que muchas veces es lo que aporta la novedad. Tiene que ver con jugar. Y creo que la técnica tiene que ver a veces con encontrar la llave para abrir una parte del cerebro donde está esa capacidad, y que todos tenemos pero algunos desarrollamos.