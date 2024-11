A seis meses de la separación, Cazzu habló y Nodal respondió

La cantante argentina Cazzu rompió el silencio luego de seis meses: habló por primera vez sobre su separación del mexicano Christian Nodal , un tema que dio mucho que hablar en el ambiente mediático. Al poco tiempo, su ex pareja realizó un vivo en Instagram en defensa de su actual mujer. “De mi esposa no van a estar hablando”, declaró.

CASAMIENTOO (1).jpeg El corprendente casamiento de Cristian Nodal y la cantante mexicana Ángela Aguilar.

En este contexto, la cantante mexicana, en una reciente entrevista para ABC News, declaró que todas las personas involucradas estaban al tanto de la relación antes de que fuera de dominio público.

Cazzu rompió el silencio

Frente a los dichos de Ángela Aguilar, Julieta Cazzucheli (el nombre real de Cazzu), habló por primera vez del tema en una entrevista con el programa "PLP" de LuzuTv . La artista desmintió las declaraciones de la cantante y dio una versión diferente de la historia.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’. La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes”, declaró Cazzu.

La trapera afirmó que se mantuvo en silencio porque tuvo que reconstruir su vida de la noche a la mañana. “He llorado con Inti en brazos. Quizá ella es muy chiquita, pero te ve”, confesó la jujeña.

Además, arremetió contra el matrimonio de Nodal y Aguilar: “Yo realmente pensé que habíamos finalizado el tema. Siento que ahora me obligaron a hablar. Siento que es un tema privado, doloroso y me hubiese gustado nunca tener que decir nada, pero se está poniendo en duda la integridad de mi persona. No sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere”.

En cuanto a las declaraciones de Aguilar, Cazzu agregó: “Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo lo pasé”.

Christian Nodal defendió a su esposa

Las declaraciones generaron un estallido de comentarios en las redes sociales, por lo que pocas horas después Christian Nodal realizó una transmisión en vivo en Instagram visiblemente molesto. “Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, afirmó.

El cantante refutó las acusaciones de infidelidad. “Nunca fui infiel, no había una tercera persona. Si alguien quiere creer lo contrario, eso es muy grave. Insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis anteriores relaciones es injusto. Seré muchas cosas, pero infiel no” , expresó. En defensa a Ángela Aguilar insistió en que nunca fueron amantes, describiéndola como una gran mujer incapaz de hacer tal cosa.

Cansado de las críticas en redes sociales a ella y su esposa, declaró en un tono desafiante: “Aquí no hay dos bandos y aquí no hay ninguna pobrecita”. El cantante mexicano mencionó que pidió a Cazzu que emitiera un comunicado para aclarar los malentendidos. “Ella sí sabia que yo estaba con Ángela, incluso yo le pedí. ‘Oye puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’. Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Yo creí que iba a haber algo de cordialidad”.

Nodal concluyó afirmando que tiene pruebas de que informó a su ex sobre su relación con su actual esposa.

