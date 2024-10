Enzo Fernández y Valentina Cervantes están separados: qué dijo ella

Después de 6 años, el futbolista Enzo Fernández y su novia Valentina Cervantes pusieron punto final a su relación . Durante el último tiempo, abundaban los rumores acerca de una separación, pero los protagonistas no se habían pronunciado al respecto.

La joven aclaró: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.