A un mes de separarse de Cazzu, Christian Nodal oficializó nueva relación

Este lunes, a menos de un mes de la separación con Cazzu, el músico “blanqueó” su nueva relación con Ángela Aguilar, también cantante mexicana. Como dato de color, vale recordar que Nodal también fue pareja de Belinda, con quien llegó a comprometerse. No obstante, esta relación terminó a principios del 2022.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo este lunes

La nueva novia de Christian Nodal

Este lunes, y luego de varios rumores, se confirmó la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Ángela forma parte de la familia Aguilar, una dinastía de músicos que constituyen una leyenda en México. Luego del “blanqueo” del nuevo noviazgo, las redes sociales estallaron y los usuarios no tardaron en acusar a Nodal de ser infiel con Cazzu.

La confirmación de la relación se hizo a partir de una entrevista con la revista Hola!, donde los enamorados confesaron que no se trataba de un nuevo vínculo, sino de un reencuentro. "Esta no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", dijo Aguilar.

Con la confirmación, cientos de usuarios salieron a atacar a Nodal, ya que muchos opinan que la relación de los cantantes mexicanos comenzó antes de la separación de Cazzu, por lo que hubo una infidelidad de por medio.

La reacción de Cazzu

Por el momento, Cazzu no hizo ninguna declaración pública con respecto a la confirmación del romance. No obstante tuvo un pequeño gesto que fue leído por los fans como una señal de desaprobación a la nueva relación de su ex pareja.

El accionar de la trapera argentina fue sutil pero contundente y dejó en claro su posición. Ayer por la tarde, cuando trascendió la noticia del nuevo noviazgo de Nodal, la autora de “Brinca” dejó de seguir a Ángela Aguilar, la nueva pareja de su ex, en la red social Instragram. Hoy en día, apretar el botón de "unfollow" puede ser leído como una señal de guerra.

Rápidamente, esta pequeña acción fue notada por los fans de la argentina. Sin dudarlo, su legión de admiradores salió a apoyarla nuevamente.