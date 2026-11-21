Gol aumenta un 160% sus frecuencias en enero desde Fisherton La aerolínea incrementará un 30% su oferta de asientos en Argentina durante el primer mes del año 21 de noviembre 2026 · 07:00hs

Se sumarán servicios estacionales entre Brasil y ciudades argentinas, además de rutas ya existentes.

La aerolínea Gol reforzará su operación en Argentina durante el próximo verano, con un incremento del 30% en su oferta de asientos para enero de 2027, respecto de octubre de 2026. El crecimiento será especialmente significativo en el interior: Rosario registrará un aumento del 160% en sus frecuencias, Córdoba del 130% y Mendoza del 70%. En Buenos Aires, considerando Aeroparque y Ezeiza, la suba será del 14%.

Más conexiones con Brasil La programación incluirá servicios estacionales entre Florianópolis y Rosario y Córdoba, además de la ruta Río de Janeiro-Salta y una conexión de temporada entre Río de Janeiro y Mendoza. La compañía también mantendrá los vuelos desde Buenos Aires hacia Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza, y la conexión entre Recife y Córdoba.

El refuerzo previsto para Argentina supera el crecimiento del 16% anunciado por Gol para el conjunto de su red internacional, siempre en comparación con la temporada baja. Los pasajes para los vuelos del verano 2026/2027 ya están disponibles a través de los canales de venta de la aerolínea, Smiles y las agencias de viajes asociadas.