Desde los circuitos vinculados con Francisco y Mamá Antula en Buenos Aires hasta la Basílica de Luján y las Estancias Jesuíticas de Córdoba, distintos recorridos permiten descubrir un patrimonio que combina fe, arquitectura e historia

La visita del Papa León XIV a la Argentina volvió a poner en primer plano el patrimonio religioso del país y sus posibilidades como atractivo turístico. Buenos Aires , Luján y Córdoba reúnen templos históricos, centros de peregrinación y circuitos vinculados con figuras que dejaron una profunda huella en la cultura argentina.

Más allá de las celebraciones, estos lugares ofrecen experiencias temáticas para acercarse a la historia desde otra perspectiva, a través de la arquitectura, los personajes y las tradiciones de cada destino.

La capital argentina ofrece distintos recorridos por su patrimonio religioso . Uno de ellos sigue los pasos de Jorge Bergoglio antes de convertirse en el papa Francisco. El circuito comienza en Flores, donde nació y pasó sus primeros años, e incluye la Basílica de San José de Flores , donde a los 17 años decidió dedicar su vida al sacerdocio, y la Catedral Metropolitana, escenario de las celebraciones por su elección como primer Papa argentino en 2013.

Otra figura central es María Antonia de Paz y Figueroa , conocida como Mamá Antula, canonizada en 2024 y primera santa argentina. Su historia puede reconstruirse en lugares como la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad, donde descansan sus restos, y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales , institución fundada por ella y todavía en funcionamiento.

El patrimonio porteño también incluye templos coloniales como la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la Basílica de San Francisco y la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, en San Telmo. Sus recorridos combinan arte religioso, arquitectura y episodios de la historia nacional, como las invasiones inglesas.

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Luján, un centro de peregrinación

A unos 70 kilómetros de Buenos Aires, la Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los principales destinos del turismo religioso argentino. Su historia está ligada a la devoción mariana y a las peregrinaciones que cada año convocan a miles de fieles.

Además de su arquitectura neogótica, conserva un valioso patrimonio: en la cripta se exhiben más de 70 imágenes marianas de distintos países y el museo reúne piezas como la corona original de la Virgen, utilizada en su coronación pontificia de 1887, y la Rosa de Oro concedida por el papa Juan Pablo II.

Córdoba y la herencia jesuítica

En Córdoba, dos grandes referencias del turismo religioso son las Estancias Jesuíticas y el legado del Cura Brochero. Las primeras permiten conocer la presencia de la Compañía de Jesús desde el siglo XVII y su influencia en la educación y la producción de la provincia.

El recorrido por las estancias del norte incluye Caroya, Jesús María y Santa Catalina. El conjunto, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, conserva edificios e iglesias que testimonian aquella experiencia histórica.

La otra propuesta es el Camino de Brochero, un circuito de unos 240 kilómetros que conecta Villa Santa Rosa de Río Primero, la ciudad de Córdoba y Villa Cura Brochero. Sigue las huellas de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina. En Villa Cura Brochero se destacan el santuario, el Museo Brocheriano y la Manzana Brocheriana, vinculados con su obra pastoral y social.

La oferta de recorridos guiados y excursiones, entre ellos los que reúne la plataforma Civitatis, facilita el acercamiento a estos lugares. La visita papal vuelve a poner en escena un patrimonio que trasciende la fe y permite descubrir la historia y las tradiciones argentinas.