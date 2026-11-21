La propuesta fusiona travesías por el río Uruguay, el Río de la Plata y la costa atlántica con paseos históricos, bodegas y playas. Qué obras y servicios se anunciaron de cara a 2027

La red incluye Fray Bentos, Carmelo, Montevideo y Punta del Este, con mejoras previstas hasta 2027.

Amarrar cerca del antiguo frigorífico Anglo en Fray Bentos , hacer escala en Carmelo para conocer sus bodegas o desembarcar en Piriápolis para recorrer sus cerros. Con esos destinos como parte de un mismo circuito, el Ministerio de Turismo de Uruguay presentó el 4 de noviembre, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, una red de 26 instalaciones portuarias deportivas para quienes viajan en embarcación propia .

La propuesta conecta cuatro regiones, Litoral, Litoral Sur, Metropolitana y Este. Para los navegantes de Rosario y la región, el río Uruguay permite ingresar por Salto, Paysandú y Fray Bentos, con posibles escalas sobre el río Negro. El recorrido puede continuar por Colonia, Carmelo, Montevideo y la costa atlántica.

La iniciativa surgió del trabajo de la Mesa Náutica, integrada por organismos públicos y la Prefectura Nacional Naval.

Salto, frente a Concordia; Paysandú y Fray Bentos cuentan con autorización para recibir embarcaciones deportivas. En esta última ciudad, la principal novedad es la recuperación del muelle histórico donde el frigorífico Anglo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, la obra prevista para 2027 tendrá 50 metros de atraque y capacidad para embarcaciones de hasta 25 metros de eslora. También permitirá realizar trámites migratorios.

Sobre el río Negro, Mercedes dispone de 16 amarres cerca del alambrado, mientras que Villa Soriano ofrece otras 45 junto a un muelle histórico. Ambas localidades suman alternativas para hacer una pausa y conocer el entorno ribereño.

Uruguay presentó 26 instalaciones portuarias deportivas para conectar Litoral, Litoral Sur, Metropolitana y Este.

Colonia y Carmelo, entre historia y bodegas

Colonia del Sacramento reúne 120 amarres y un casco histórico que invita a recorrer sus calles. Carmelo, con 134, combina la estadía junto al agua con bodegas y propuestas gastronómicas. Para 2027 proyecta incorporar una guardería techada para ambas embarcaciones.

La red también incluye Riachuelo, con unos 140 amarres; Higueritas, con 134; y Juan Lacaze, cuyo puerto José Carbajal (el Sabalero) cuenta con equipamiento para retirar embarcaciones del agua y realizar tareas de mantenimiento.

Como referencia para quienes parten desde Buenos Aires, desde San Isidro a Colonia hay unas 35 millas náuticas, y hasta Carmelo, aproximadamente 49.

De Montevideo a las playas del Atlántico

En Montevideo, el Puerto del Buceo permite combinar la navegación con los paseos y la gastronomía de la capital.

Además, junto al faro de Punta Carretas se proyecta una nueva instalación con unas 49 amarras y una grúa para embarcaciones, cuya apertura está prevista para abril de 2027.

Hacia el este, Piriápolis ofrece 171 amarres y servicios de mantenimiento, además de facilidades de acceso a su rambla y sus cerros. Punta del Este suma infraestructura futura para yates y veleros, mientras que La Paloma incorpora las playas y el paisaje pesquero de Rocha.

Más facilidades para los navegantes

Entre las medidas anunciadas figuran los trámites migratorios anticipados por internet, controles electrónicos en los puertos deportivos y nuevas cartas náuticas digitales para los ríos.

Uruguay mantiene el IVA cero en hotelería y alojamiento para turistas no residentes durante todo el año. También rige, hasta abril de 2027, una reducción nueve puntos del IVA para determinados servicios gastronómicos, alquiler de autos y actividades en bodegas registradas, sujeta a las condiciones de aplicación.

La red permite organizar desde una escala en Fray Bentos hasta una travesía por Colonia, Montevideo y la costa atlántica. Un recorrido en el que cada puerto abre la posibilidad de descubrir otra faceta de Uruguay.