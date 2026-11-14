IA y viajes: ¿cómo se llevan los argentinos con la inteligencia artificial?

La tecnología interviene desde la elección del destino hasta la consulta de traducciones y experiencias locales.

La planificación de un viaje suele comenzar mucho antes de preparar la valija. Elegir un destino, buscar alojamiento, comparar precios y encontrar actividades para disfrutar durante la estadía son parte de un proceso que hoy incorpora una nueva herramienta: la inteligencia artificial .

Cada vez más viajeros recurren a esta tecnología para resolver algunas de esas decisiones, desde encontrar propuestas gastronómicas hasta organizar un presupuesto o descubrir lugares que no siempre aparecen en los circuitos tradicionales. En Argentina, su utilización comienza a ganar espacio y muestra cómo están cambiando los hábitos a la hora de preparar las vacaciones.

Un estudio de Booking.com sobre las preferencias de los argentinos al viajar revela que el 44% utiliza inteligencia artificial para obtener ideas de actividades, lugares para visitar o recomendaciones gastronómicas . Se trata de su aplicación más extendida y la posiciona como una fuente de inspiración durante la planificación.

Entre los Millennials, el porcentaje asciende al 47% , lo que muestra una mayor incorporación de estas herramientas en ese segmento.

La organización económica también aparece entre sus principales funciones. El 30% de los encuestados recurre a la IA para administrar presupuestos, encontrar promociones o gestionar beneficios. En este caso, nuevamente los Millennials encabezan las respuestas, con un 31%.

Además, un 28% la utiliza para comparar alternativas o resolver cuestiones prácticas, como preparar listas de equipaje y consultar recomendaciones de seguridad.

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De la elección del destino a la experiencia

La tecnología también interviene en decisiones más específicas. La búsqueda de alojamiento, la investigación sobre destinos y las recomendaciones personalizadas reúnen un 26% de las respuestas cada una.

Otro 23% utiliza estas herramientas para elegir dónde viajar, incluso con el objetivo de encontrar lugares menos conocidos y ampliar las posibilidades más allá de los circuitos habituales.

Su utilidad no termina cuando comienza el recorrido. Durante la estadía, el 21% de los argentinos consulta inteligencia artificial para obtener traducciones o recomendaciones en destino. El mismo porcentaje recurre a ella para encontrar experiencias auténticas, vinculadas con la cultura y las costumbres locales.

Así, la IA empieza a funcionar como una suerte de asistente disponible en distintas etapas: puede ayudar a imaginar el viaje, ordenar alternativas y resolver dudas una vez que se llega al lugar elegido.

La tecnología como aliada del viajero

Los resultados muestran que su incorporación no responde a un único uso ni reemplaza necesariamente las formas tradicionales de organizar unas vacaciones. Para algunos, es una herramienta para encontrar ideas; para otros, una manera de ahorrar tiempo, comparar opciones o acceder a información más personalizada.

El desafío está en aprovechar sus posibilidades sin perder de vista que las recomendaciones deben contrastarse y que cuestiones como precios, disponibilidad, horarios y condiciones de ingreso requieren siempre una verificación actualizada.

La investigación fue encargada por Booking.com y realizada en enero de 2026 entre 32.106 personas de 32 mercados, incluidos 800 encuestados argentinos. Todos habían realizado al menos un viaje de ocio con una noche de estadía durante los últimos doce meses y tenían previsto volver a viajar en 2026.

Más que una promesa de futuro, la inteligencia artificial ya forma parte de la experiencia turística de una parte de los argentinos. Y aunque todavía convive con las búsquedas tradicionales y las recomendaciones personales, comienza a ocupar un lugar propio en una de las primeras etapas de cualquier aventura: decidir cómo será el próximo viaje.