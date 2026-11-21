Entre diciembre y marzo habrá 1,6 millones de asientos y 34 rutas directas entre ambos países. Desde Rosario se ofrecerán 65.800 plazas, un 17,2% más que en la temporada anterior, mientras crecen las conexiones con el nordeste brasileño

Los viajeros de Rosario y la región tendrán más alternativas para organizar sus vacaciones en Brasil durante el próximo verano. La conectividad aérea entre ambos países alcanzará un nuevo récord, con más vuelos, mayor disponibilidad de asientos y nuevas conexiones directas hacia distintas regiones del país vecino.

Entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 están programados 8.054 vuelos y 1,6 millones de asientos , aumentos del 3,4 % y del 2 %, respectivamente, frente a la temporada anterior. Habrá 34 rutas directas , siete más que en el verano pasado. Los datos corresponden a Embratur , la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo.

Uno de los datos destacados para el interior argentino es la expansión de las conexiones desde Rosario . La ciudad contará con 65.800 asientos disponibles , un 17,2 % más que en la temporada anterior, distribuidos en siete rutas directas , tres más que el verano pasado.

La ampliación también se refleja en otras ciudades. Córdoba tendrá 125.600 plazas, un crecimiento del 5,9 %, mientras que Mendoza tendrá 59.400 asientos, con un aumento del 47 %. En conjunto, la oferta desde las ciudades del interior crecerá un 26 % , lo que permitirá ampliar las posibilidades de viajar sin necesidad de pasar por Buenos Aires .

El nordeste brasileño gana protagonismo

Otra de las novedades será la expansión de los vuelos hacia el Nordeste, una región que contará con 209.000 asientos, un 34 % más que en el verano anterior, y 1.080 vuelos, un incremento del 26 %. Habrá 12 rutas directas entre Argentina y esa zona, cuatro más que en la temporada pasada.

La programación contempla conexiones con Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza. Entre los destinos con mayores incrementos se destacan Maceió, que tendrá un 159 % más de asientos; Recife, con un crecimiento del 82 %, y Natal, que aumentará su oferta un 64 %.

La ampliación de las conexiones permitirá acceder a distintas zonas del litoral brasileño, desde las playas y piscinas naturales de Alagoas hasta los atractivos de Pernambuco y Rio Grande do Norte.

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Destinos clásicos y perspectivas del sector

Los destinos tradicionales también mantendrán una amplia oferta. Río de Janeiro seguirá encabezando las conexiones aéreas con Argentina, con 522.000 asientos y cinco rutas directas. Florianópolis, uno de los clásicos del verano argentino, tendrá 298.000 plazas disponibles.

Para el presidente de Embratur, Bruno Reis, la ampliación de la conectividad es resultado del trabajo conjunto con las aerolíneas y los destinos turísticos. El funcionario destacó que Argentina es un mercado prioritario para Brasil y que el objetivo es diversificar las regiones que reciben visitantes, ampliar las oportunidades de negocios y generar empleo e ingresos.

Con más opciones desde Rosario y otras ciudades del interior, y una oferta que se extiende hacia destinos menos tradicionales, Brasil ampliará su atractivo para el verano 2026/2027.

Gol aumenta un 160 % sus frecuencias en enero desde Fisherton

La aerolínea incrementará un 30 % su oferta de asientos en Argentina durante el primer mes del año

Gol reforzará su operación en Argentina durante el próximo verano, con un incremento del 30 % en su oferta de asientos para enero de 2027, respecto de octubre de 2026. El crecimiento será especialmente significativo en el interior: Rosario registrará un aumento del 160 % en sus frecuencias, Córdoba del 130 % y Mendoza del 70 %. En Buenos Aires, considerando Aeroparque y Ezeiza, la suba será del 14 %.

Más conexiones con Brasil

La programación incluirá servicios estacionales entre Florianópolis y Rosario y Córdoba, además de la ruta Río de Janeiro-Salta y una conexión de temporada entre Río de Janeiro y Mendoza.

La compañía también mantendrá los vuelos desde Buenos Aires hacia Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza, y la conexión entre Recife y Córdoba.

El refuerzo previsto para Argentina supera el crecimiento del 16 % anunciado por Gol para el conjunto de su red internacional, siempre en comparación con la temporada baja.

Los pasajes para los vuelos del verano 2026/2027 ya están disponibles a través de los canales de venta de la aerolínea, Smiles y las agencias de viajes asociadas.