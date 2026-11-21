Asociación Rosarina de Fútbol: Se juegan las finales en inferiores A1 y el torneo Ivancich La jornada sabatina arranca a las 9.30 en el predio de San José con los clásicos entre Central y Newell's. A las 17 se disputará la 3ª fecha del Ivancich Por Juan Iturrez 21 de noviembre 2026 · 06:15hs

Gentileza: Pasiones Rosarinas Rosarina de Fútbol. Se cierra la actividad en primera con el torneo Ivancich

Será un sábado a puro fútbol en la Asociación Rosarina. Desde muy temprano se disputará las finales de las inferiores Zona A1 con tres clásicos entre Rosario Central y Newell’s. La jornada se jugará en el predio de San José arrancará a las 9.30 y tendrá cinco partidos finales y por la tarde, a las 17 se definen los clasificados del torneo Hermenegildo Ivancich.

Finales en San José A las 9.30 jugarán las décimas de canallas y leprosos; a las 11 será el turno de la novena, también entre auriazules y rojinegros. A las 12.30, jugarán Alianza Sport ante Central; a las 14, Central vs. Leones y a las 15.30 se verán las caras Central y Newell’s en quinta división.

Se juega la tercera fecha del Ivancich Por la tarde, a las 17 se disputará la 3ª fecha del torneo Ivancich y será el cierre de la actividad en primera división. Quedarán los 11 primeros de cada zona clasificados y los cuatro mejores segundos, y se sumará Rosario Central a los octavos de final.