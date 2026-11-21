El equipo del Inta logró reducir la acumulación de azúcares durante el almacenamiento en frío, un proceso que afecta el color de las papas al freírlas

Cuando la papa se almacena a bajas temperaturas, puede acumular azúcares que oscurecen las láminas durante la fritura. Para resolver ese problema, un equipo del IntaBalcarce desarrolló Piru Inta, una variedad que puede conservarse a 4º durante hasta 120 días sin perder la calidad que requiere la industria de las papas chips.

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dispuso, mediante la Resolución 577/2026, su inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Según el Inta, es el segundo desarrollo del organismo obtenido mediante nuevas técnicas biotecnológicas que consigue ese registro.

La investigación se llevó adelante en el Laboratorio de Agrobiotecnología del Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), en el Inta Balcarce. El equipo partió de Atlantic, una de las variedades más utilizadas por la industria de las papas chips. En el desarrollo participaron Gabriela Massa, obtentora de la variedad, junto con Matías González, Cecilia Décima Oneto y Sergio Feingold.

¿Por qué importa el almacenamiento en frío? "Este fenómeno se produce durante el almacenamiento a bajas temperaturas y provoca la acumulación de azúcares reductores en los tubérculos, lo que afecta la calidad de la materia prima destinada a fritura", explicó Massa sobre el llamado endulzamiento inducido por frío.

Al limitar esa acumulación de azúcares, la nueva variedad ayuda a reducir tanto el oscurecimiento de las papas durante la fritura como la formación de acrilamida, un compuesto que puede generarse al cocinar a altas temperaturas. La posibilidad de conservar los tubérculos por más tiempo también le da a la industria más margen para organizar el abastecimiento entre cosechas.

Qué cambió con la edición genética

Para obtener Piru Inta, el equipo utilizó CRISPR y modificó el gen que codifica la invertasa vacuolar, una enzima que interviene en la acumulación de azúcares durante el almacenamiento en frío. La edición se hizo sobre el material genético de la variedad Atlantic, sin incorporar ADN de otra especie.

"La papa es un cultivo clonal, lo que restringe las mejoras genéticas convencionales. Por eso, las nuevas técnicas biotecnológicas representan una oportunidad tecnológica para generar nuevas variedades con mejor calidad poscosecha" señaló Feingold, integrante del equipo de investigación.