El remate se realizará en marzo de 2027 en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya está abierta la convocatoria para productores de todo el país que quieran participar del certamen

El certamen es organizado por las bolsas de Comercio de Rosario, Chaco y Santa Fe, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, las cámaras arbitrales de Cereales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) abrió la convocatoria para el Certamen del Primer Lote de Girasol de la campaña 2026/27. La iniciativa reconocerá al productor que entregue el primer lote de la nueva cosecha que cumpla con los requisitos del reglamento.

La entidad rosarina será la anfitriona del tradicional remate, previsto para marzo de 2027. El encuentro reunirá a productores, empresas y representantes de la cadena agroindustrial.

Según informó la BCR, el lote se recibirá sobre camión en el Complejo Industrial San Jerónimo Sud de Bunge Argentina, ubicado en el kilómetro 336 de la ruta nacional 9, en esa localidad santafesina.

El certamen es organizado por las bolsas de Comercio de Rosario, Chaco y Santa Fe, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, las cámaras arbitrales de Cereales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

Los productores interesados en participar podrán consultar los requisitos y el procedimiento de inscripción en el reglamento del certamen, disponible en este enlace o bien comunicarse a través de [email protected].

Requistos

Podrá participar del certamen cualquier productor que no tenga laudos arbitrales con sentencia incumplida en alguna de las Bolsas y Cámaras. Se considerará como Primer Lote a la partida de un mínimo de 15 (quince) y un máximo de 30 (treinta) toneladas, cuya calidad cumpla con los requisitos de la Norma IX - S.A.G.y P. 1075/94 “Condición Cámara” o la que en el futuro la reemplace. El girasol enviado a destino, debe ser primicia y de la campaña en curso. Cualquier productor que incumpla este requerimiento quedará excluido de participar en próximos certámenes.