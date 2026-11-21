Este sábado a las 20.30,en el estadio Luciana Aymar, saldrá el campeón del torneo Clausura de primera división de damas en hockey

Universitario, el campeón de hockey del Litoral en el Apertura, busca repetir en el Clausura ante Duendes.

El hockey de la Asociación del Litoral va llegando a su fin de temporada y será este sábado a la noche en el estadio Luciana Aymar con un encuentro que promete máxima emoción. Las vecinas de barrio las Delicias se miden este sábado desde las 20.30 para dirimir el campeón del torneo Clausura de primera división de damas: Universitario y Duendes . Sin dudas, para no perderse, además porque es un clásico de las últimas finales.

Es que se trata de dos equipos habituales protagonistas y que no por nada disputarán su séptima final desde 2024 para acá. Además, si Uni vence se transformará en el equipo campeón de 2026, ya que también se hizo del torneo Apertura.

Eso tratará de impedir Duendes, que viene ganando el duelo mano a mano, con 5 definiciones a 1 y quiere estirar la temporada hasta una octava final, y a que si se corona habrá Super Final 2026.

Duendes se coronó en las últimas tres temporadas

Duendes se coronó en estas últimas tres temporadas en el Anual 2024, el Apertura 2025 (ganó 2 a 1), en la Súper Final 2025 y Copa Santa Fe 2025 (2 a 2 y 3 a 2 en shootouts) y en la Copa Santa Fe 2026 (3 a 2), mientras que Uni lo derrotó en el Clausura 2025 (3 a 2).

Si bien esos números favorecen a las verduleras, Uni se hizo fuerte en las semis del Apertura de este año, le ganó y luego sería campeón. Universitario y Duendes dejaron en el camino a Gimnasia y Jockey Club en semifinales para arribar a esta instancia decisiva.

Entradas accesibles para todas y todos

En tanto, las entradas para el partido son de 4.000 pesos por persona y el vehículo con hasta 4 personas tendrá un costo de 10.000, con ingreso de hasta cuatro personas. Los menores de 12 años con la remera de su club no abonan entrada.