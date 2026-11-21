Las tres jornadas está destinadas a jugadores de las categorías 2010 a 2016 se realizará entre, el lunes 23 y el miércoles 25, en Camino de los Quinteros 3250 (Ovidio Lagos al 6600),

El club River Plate , con Edgardo Sbrissa a la cabeza, vuelve al predio de San José para desarrollar tres jornadas de captación destinadas a jugadores de las categorías 2010 a 2016. La segunda edición ya cuenta con más inscriptos que la anterior y se realizará entre el lunes 23 y el miércoles 25, en Camino de los Quinteros 3250 (Ovidio Lagos al 6600), en la zona sur de Rosario.

Después de una primera experiencia que reunió a 1.500 futbolistas y 75 partidos en dos días, la organización prepara una convocatoria mayor con mejoras en la planificación.

Como la primera vez, quien estará al frente como captador es Edgardo Sbrissa y los directivos de San José Edmond Addoumie y Axel Addoumie, quienes llevaron adelante la organización de un encuentro masivo con distintas etapas de selección.

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La organización también cuenta con una amplia colaboración de los cuerpos técnicos del club y de los padres, cuyo compromiso resulta fundamental para llevar adelante un evento de esta magnitud.

Los días y los horarios

El lunes a las 14 será la prueba para la categorías 2016; a las 16, la 2015 y a las 18, la 2014. El martes arranca a las 16 con la categoría 2013 y a las 18, con la 2012. Y el miércoles a las 16 será el turno para la categoría 2011 y a las 18 para la 2010