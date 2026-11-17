El circuito se divide en cuatro regiones e incluye obras previstas para 2027, como la recuperación del muelle histórico del ex frigorífico Anglo y una guardería techada en Carmelo

Amarrar cerca del antiguo frigorífico Anglo en Fray Bentos, hacer escala en Carmelo para conocer sus bodegas o desembarcar en Piriápolis para recorrer sus cerros. Con esos destinos como parte de un mismo mapa, el Ministerio de Turismo de Uruguay presentó el 4 de noviembre, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, una red de 26 instalaciones portuarias deportivas para quienes planean viajar en embarcación propia. La propuesta reunió opciones para escapadas de pocos días, travesías con varias escalas y estadías más largas.

El circuito se organizó en cuatro regiones: Litoral, Litoral Sur, Metropolitana y Este . Para los navegantes de Rosario y la región, el río Uruguay ofrece sus propias puertas de entrada por Salto, Paysandú y Fray Bentos, con la posibilidad de sumar escalas sobre el río Negro. El Río de la Plata abre otro itinerario: desde Colonia y Carmelo hacia Montevideo y, más al este, los balnearios de Maldonado y Rocha.

La presentación contó con la participación de la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Hidrografía y representantes de Colonia, con especial presencia de Carmelo, Montevideo y Río Negro. La iniciativa surgió del trabajo de la Mesa Náutica , que también integra la Prefectura Nacional Naval. El objetivo fue vincular las amarras y los servicios de mantenimiento, reparación y guardería con los atractivos que cada destino ofrece al desembarcar.

Salto, frente a Concordia, recibió una autorización para el ingreso de embarcaciones deportivas, una posibilidad que también ofrecen Paysandú y Fray Bentos. En esta última ciudad, la principal novedad es la recuperación del muelle histórico del ex frigorífico Anglo , un punto desde el que se podrá acceder al paisaje industrial reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Según la previsión presentada por el ministerio, la obra estaría terminada en 2027. El muelle contará con 50 metros de atraque, dos niveles operativos y 15 bitas de amarre para recibir embarcaciones de hasta 25 metros de eslora. También se prevé que los navegantes puedan hacer los trámites migratorios al arribar. La ampliación de los servicios en Fray Bentos incluye un acuerdo de comodato con el Club Remeros que, al momento de la presentación, estaba pendiente de firma.

Sobre el río Negro, Mercedes dispone de 16 amarras cerca de la rambla y del centro. Villa Soriano, uno de los pueblos más antiguos de Uruguay, ofrece otras 45 y un muelle histórico próximo a la desembocadura en el río Uruguay. Son dos escalas que permiten incorporar al viaje un paseo urbano o una estadía junto al río.

Colonia, Carmelo y el camino hacia el Atlántico

Colonia del Sacramento reúne 120 amarras y un casco histórico que se puede recorrer a pie. El puerto reconstruyó su muelle de madera y trabaja en mejoras de dragado y de acceso terrestre para proveedores. Carmelo, con 134 amarras, combina la estadía junto al agua con recorridos por bodegas y propuestas gastronómicas. Para 2027 proyecta incorporar una guardería techada de embarcaciones que funcione todo el año.

A unos 12 kilómetros del Puerto de Yates de Colonia, Riachuelo suma alrededor de 140 lugares en un entorno con camping para navegantes, playas cercanas y espacios recreativos. Higueritas aporta 134 amarras sobre el río Uruguay y, en Juan Lacaze, el puerto José Carbajal "El Sabalero" cuenta con 62 y un equipo capaz de sacar del agua embarcaciones de hasta 30 toneladas para tareas de mantenimiento o reparación.

Para dimensionar el cruce desde la costa bonaerense, el Ministerio de Turismo tomó como referencia el puerto de San Isidro: unas 35 millas náuticas hasta Colonia y 49 hasta Carmelo. Son distancias aproximadas que varían según el punto de partida y el recorrido elegido. También es posible combinar escalas por tierra: Carmelo y Colonia están separadas por unos 75 kilómetros de carretera, y entre Colonia y Montevideo hay alrededor de 180.

En Montevideo, el Puerto del Buceo permite sumar a la travesía los paseos y la gastronomía de la capital. La otra novedad está junto al faro de Punta Carretas, donde se prevé abrir en abril de 2027 una instalación con unas 49 amarras y una grúa para embarcaciones de hasta 10 toneladas. Hacia el este, Piriápolis dispone de 171 amarras, un muelle multipropósito y un equipo de hasta 90 toneladas para retirar embarcaciones del agua y hacer trabajos de mantenimiento, con la rambla y los cerros a pocas cuadras del puerto. Punta del Este suma sus servicios para yates y veleros, y La Paloma abre el recorrido a las playas y al paisaje pesquero de Rocha.

Qué facilidades se anunciaron para los navegantes

Migración, Prefectura y el Ministerio de Turismo prevén implementar una precarga migratoria por internet y controles con dispositivos electrónicos en puertos deportivos. La medida busca simplificar los trámites de ingreso y egreso. En paralelo, la Dirección Nacional de Hidrografía trabaja en nuevas cartas náuticas digitales para los ríos.

Para quienes alternen la estadía a bordo con noches en tierra, el ministerio informó que los turistas no residentes cuentan con IVA cero en hotelería y alojamiento durante todo el año. El material también detalló una rebaja de nueve puntos de IVA hasta abril de 2027 para determinados servicios gastronómicos, catering y alquiler de autos sin chofer, con beneficios para visitas y degustaciones en bodegas registradas. La aplicación depende del servicio y de las condiciones de pago.

Las opciones para armar el viaje van de una escala breve en Fray Bentos o Villa Soriano a un recorrido más largo, con paradas en Colonia, Montevideo y la costa. En cada tramo, el atractivo cambia al bajar del barco: del pasado industrial del Anglo a las bodegas de Carmelo y, más al este, a los cerros y playas del Atlántico.