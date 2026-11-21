El Observatorio de Seguridad Vehicular relevó 202.773 controles realizados en la provincia durante el primer semestre de 2026. Menos del 50 % del parque automotor circula con la revisión al día

Si el vehículo aprueba, se entrega un certificado y se pega una oblea en el parabrisas con la fecha del próximo vencimiento.

El diagnóstico del estado mecánico del parque automotor en la provincia de Santa Fe encendió una luz de alerta entre las autoridades viales. Durante el primer semestre de 2026, el 47,6 % de los vehículos que pasaron por los 29 centros de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) distribuidos en el territorio provincial presentó algún tipo de desperfecto .

Los datos surgen del primer informe del Observatorio de Seguridad Vehicular, elaborado de manera conjunta por la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , presentado esta semana en la ciudad de Santa Fe y este viernes en la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario.

Sobre un total de 202.773 inspecciones analizadas entre enero y junio, los técnicos detectaron más de 26.500 unidades con fallas de gravedad: más de 23.000 correspondieron a defectos moderados y alrededor de 3.500 fueron catalogados como graves, lo que impide la aprobación inmediata del certificado para circular .

El relevamiento permitió trazar un mapa preciso de las falencias mecánicas que comprometen la seguridad en calles y rutas santafesinas. El 60,6 % del total de las anomalías se concentró en cuatro sistemas esenciales para la conducción: iluminación, frenos, neumáticos y suspensión .

Uno de los datos que más llamó la atención de los especialistas es el deterioro temprano de las unidades recientes: el 20 % de los vehículos de entre 0 y 3 años de antigüedad presentó fallas al momento de someterse a la primera revisión.

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En el segmento del transporte de carga, el escenario mostró indicadores aún más críticos. De las 42.378 inspecciones realizadas sobre camiones y acoplados en toda la provincia, el 63,6 % registró algún tipo de deficiencia.

Entre los problemas detectados en este rubro, se contabilizaron 9.980 fallas en los sistemas de enganche, un factor de altísimo riesgo para el tránsito pesado en las rutas de exportación santafesinas.

Impacto en la siniestralidad

Más allá de lo que ocurre dentro de los talleres, el informe difundido cruzó los registros técnicos con los operativos de fiscalización y los índices de siniestralidad vial de la provincia.

Según confirmaron desde la APSV, menos del 50 % del parque automotor santafesino cumple con la RTO vigente, al punto de que circular sin la oblea al día encabeza actualmente el ranking de infracciones labradas en los corredores de la provincia de Santa Fe.

El vínculo entre el mantenimiento vehicular y los hechos trágicos quedó reflejado en las estadísticas semestrales: sobre un total de 172 siniestros viales fatales ocurridos en Santa Fe durante los primeros seis meses del año, en 115 participaron vehículos que están alcanzados por la obligatoriedad de la revisión técnica.

Asimismo, el 46,5 % de los choques mortales se produjo en horario nocturno, una franja directamente asociada a la alta incidencia de fallas en los sistemas de iluminación.

Como contrapartida preventiva, el estudio estimó que la detección temprana de desperfectos graves y moderados en las plantas verificadoras de Santa Fe permitió evitar aproximadamente 215 siniestros viales en el período analizado, reafirmando así el rol del control técnico como herramienta central para reducir la mortalidad en las carreteras.