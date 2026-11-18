La Municipalidad de Rosario confirmó que la fiesta volvió a superar el millón de visitas este año y demoraron a 40 cuidacoches afuera del predio

Aunque los preparativos para el cierre se complicaron por la tormenta, el 42° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades finalizó con un balance positivo en distintos aspectos. Uno de los datos más interesantes es que la ocupación hotelera creció 24 % en comparación con la edición anterior y así se afianzó el perfil turístico del evento en Rosario.

Según fuentes oficiales, los alojamientos locales trabajaron al 72 por ciento de su capacidad durante los 12 días que pasaron desde la apertura del predio . En total, el evento contó con diez jornadas para disfrutar de música y baile en vivo junto a comidas típicas de todo el mundo, ya que dos fechas se postergaron por alertas meteorológicas y una tercera —la del último lunes— terminó poco después del inicio debido al mal tiempo.

Las encuestas del Observatorio del Ente Turístico de Rosario (Etur) refuerzan la idea de que el encuentro es un motor interesante para venir a la ciudad. Alrededor del 30 % de las personas consultadas dijeron que habían viajado exclusivamente con el fin de asistir a la fiesta .

El recuento oficial arrojó un resultado final de más de 1.100.000 visitas a Colectividades . Esta cifra supera ligeramente la del año anterior, aunque en 2025 hubo un día menos de actividad en el parque nacional a la Bandera.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, apuntó que los domingos 8 y 15 de noviembre fueron las jornadas con mayor cantidad de asistentes. Lo mismo ocurrió el lunes 9, feriado nacional por la llegada del papa León XIV a la Argentina. A su vez, la mitad de las visitas se distribuyeron en días hábiles y el resto se dio durante los fines de semana.

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"La fiesta fue un éxito gracias al esfuerzo de las 56 colectividades y las diversas áreas del municipio", concluyó la funcionaria. A continuación destacó los trabajos de prevención y capacitación para garantizar el funcionamiento de los estands a pesar de los pronósticos del inicio de la temporada de lluvias en Rosario bajo el efecto del fenómeno de El Niño.

De hecho, la organización de la última noche fue el reflejo de la labor orientada a lidiar con el mal tiempo. Después de un temporal con fortísimas ráfagas de viento y más de 52 milímetros de agua de lluvia caída en la ciudad, las asociaciones pudieron atender al público en paralelo con el show de despedida que comandó el DJ Edgardo Mancinelli en el escenario principal Rafael Ielpi.

¿De dónde son los turistas que van a Colectividades?

El relevamiento realizado en las últimas dos semanas arrojó que la mitad de los turistas presentes en Colectividades viven en otras localidades santafesinas o en Entre Ríos. Otro 20 por ciento viajó desde la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

A través de encuestas, el Etur estableció que el 50 % de los visitantes pasó dos noches en Rosario. Otro 30 por ciento volvió a su lugar de residencia al día siguiente, precisamente los que viajaron con el objetivo principal de ir al encuentro.

Fuentes del observatorio del ente apuntaron que el 60 por ciento de los asistentes no habían ido nunca a la fiesta a la vera del río Paraná. Al margen de la experiencia previa, todas las personas consultadas coincidieron en que están dispuestas a recomendarla para familiares y amigos.

En lo que respecta a la demanda hotelera, cabe recordar que Colectividades coincidió con otros eventos de gran convocatoria durante el primer fin de semana largo de noviembre. En este sentido, la Municipalidad confirmó que unas 100.000 personas pasaron por la ciudad en esos días gracias a la oferta de recitales y congresos, entre otras actividades programadas.

¿Cuánto alcohol vendieron en Colectividades?

En lo que respecta a la oferta en los estands, durante las diez noches del evento se vendieron unos 55.000 litros de bebidas alcohólicas. La cifra representa algo más de la mitad del total de unidades en comparación con los tragos y demás productos aptos para todo público.

Según las encuestas realizadas en el evento, una de cada cuatro personas fue al encuentro acompañada por familiares y amigos. Si bien la mitad de los asistentes tenían entre 18 y 35 años, otro 36 por ciento se ubicó dentro de la franja que va desde los 36 hasta los 59 años.

Los organizadores no sólo destacaron la distribución etaria del público, sino también la extensión de la convocatoria a nivel local. El relevamiento del municipio determinó que los asistentes se reparten en casi 130 barrios de Rosario.

Cuarenta cuidacoches demorados durante el evento

En lo que respecta a la seguridad, la Policía de Santa Fe demoró a 40 cuidacoches como parte de los operativos de prevención en la zona del predio. Los procedimientos fueron coordinados entre la Secretaría de Control y Convivencia y la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

En muchos casos, los arrestos fueron la respuesta a denuncias de extorsiones a automovilistas. Una maniobra habitual es el pedido de montos fijos de dinero para estacionar fuera de los sectores habilitados específicamente a tales fines en avenida Belgrano, donde había que pagar un bono contribución de 6.000 pesos para la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi.

Desde el 6 de noviembre se realizaron más de 300 intervenciones para disuadir a cuidacoches en inmediaciones del parque nacional a la Bandera. Asimismo, la Municipalidad registró unas 150 infracciones en torno a este tipo de actividad. En cada caso, las fuerzas de seguridad se ocuparon de verificar si quienes estaban en los lugares apuntados tenían antecedentes penales.

El secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, destacó que los operativos se hicieron con gran cantidad de recursos municipales. Al respecto, arugmentó: "Este es un evento muy importante, es la fiesta más convocante que tiene la ciudad y por eso estuvimos atentos a las demandas de los vecinos". Desplegamos operativos todas las noches queriendo que todos puedan disfrutarla. Y en ese camino vamos a seguir", destacó el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera.

Por último, la provincia también hizo un balance positivo de la actuación de la policía en compañía de los inspectores. "Trabajamos muy bien en conjunto, con la idea de que la gente pueda salir de su casa, venir a la fiesta y volver como corresponde. Estamos conformes con lo realizado", concluyó el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia de Santa Fe, Gustavo Velázquez.