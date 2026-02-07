Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

La concentración está prevista para las 17 en la Plaza San Martín, desde donde la columna comenzará a marchar a las 18 por el microcentro hasta el Parque Nacional a la Bandera, lugar en el que se leerá un documento consensuado en asambleas abiertas que vienen realizándose desde el 12 de enero.
Desde la organización, Ernestina Saccani, integrante de La Corriente Mujeres y Diversidad, explicó que la consigna de este año apunta a “aunar todas las luchas sociales actuales”, en un contexto marcado por el recorte de políticas públicas y el avance de discursos negacionistas y de odio. Según señaló, ese escenario se tradujo en “un aumento del 70% de los crímenes de odio por identidad sexual e identidad de género”.
A un año de aquella primera reacción multitudinaria en las calles, la convocatoria vuelve a poner el foco en la responsabilidad política. “No hay orgullo, no hay democracia real y no hay libertad posible sin justicia social”, remarcan desde el espacio convocante, que denuncia al racismo como una herramienta central del fascismo para disciplinar y dividir.
Las demandas de la marcha incluyen mayor presupuesto para salud y educación, el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans y el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al decreto de modificación de la Side, a la reforma previsional y a un conjunto de políticas que —según advierten— profundizan la precariedad y la incertidumbre cotidiana.
La movilización es el resultado de un proceso de construcción colectiva que reunió a organizaciones LGTBIQNB+, movimientos sociales y políticos, sindicatos y gremios. “Esperamos una participación amplia de toda la sociedad, como ocurrió el año pasado”, señalaron.
Cortes y desvíos de tránsito por la marcha
Con motivo de la marcha, la Municipalidad de Rosario dispuso cortes y desvíos de tránsito temporales. El recorrido será por Dorrego hasta San Lorenzo, luego Laprida y Córdoba, hasta llegar al Monumento. Desde la Secretaría de Control y Convivencia informaron que los cortes se irán implementando y levantando de manera progresiva, acompañando el avance de la columna, con personal en la vía pública para ordenar la circulación.
Bajo la consigna “Contra la reforma laboral. Contra las políticas neoliberales. Contra el hambre, la violencia y la exclusión. Acá no sobra nadie”, Rosario vuelve a salir a la calle en una jornada que combina memoria reciente, reclamo político y disputa por el sentido de la democracia.
Desde la Municipalidad aseguraron que a medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.
