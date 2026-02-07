La Capital | La Ciudad | Marcha

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Nueva manifestación en Rosario, a un año de la primera marcha, que repudió los dichos en Davos, y a horas de la llegada del libertario a San Lorenzo

7 de febrero 2026 · 10:04hs
Rosario será sede deuna nueva Marcha Antifascista

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Rosario será sede deuna nueva Marcha Antifascista

Este sábado por la tarde, Rosario será escenario de la segunda Marcha del Orgullo LGTBIQNB+ Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, una convocatoria que busca reeditar, y ampliar, la masiva movilización del año pasado, surgida como respuesta al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

La concentración está prevista para las 17 en la Plaza San Martín, desde donde la columna comenzará a marchar a las 18 por el microcentro hasta el Parque Nacional a la Bandera, lugar en el que se leerá un documento consensuado en asambleas abiertas que vienen realizándose desde el 12 de enero.

Desde la organización, Ernestina Saccani, integrante de La Corriente Mujeres y Diversidad, explicó que la consigna de este año apunta a “aunar todas las luchas sociales actuales”, en un contexto marcado por el recorte de políticas públicas y el avance de discursos negacionistas y de odio. Según señaló, ese escenario se tradujo en “un aumento del 70% de los crímenes de odio por identidad sexual e identidad de género”.

A un año de aquella primera reacción multitudinaria en las calles, la convocatoria vuelve a poner el foco en la responsabilidad política. “No hay orgullo, no hay democracia real y no hay libertad posible sin justicia social”, remarcan desde el espacio convocante, que denuncia al racismo como una herramienta central del fascismo para disciplinar y dividir.

>> Leer más: Marcha antifascista: cierre multitudinario con el Monumento a la Bandera de fondo

Las demandas de la marcha incluyen mayor presupuesto para salud y educación, el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans y el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al decreto de modificación de la Side, a la reforma previsional y a un conjunto de políticas que —según advierten— profundizan la precariedad y la incertidumbre cotidiana.

La movilización es el resultado de un proceso de construcción colectiva que reunió a organizaciones LGTBIQNB+, movimientos sociales y políticos, sindicatos y gremios. “Esperamos una participación amplia de toda la sociedad, como ocurrió el año pasado”, señalaron.

Cortes y desvíos de tránsito por la marcha

Con motivo de la marcha, la Municipalidad de Rosario dispuso cortes y desvíos de tránsito temporales. El recorrido será por Dorrego hasta San Lorenzo, luego Laprida y Córdoba, hasta llegar al Monumento. Desde la Secretaría de Control y Convivencia informaron que los cortes se irán implementando y levantando de manera progresiva, acompañando el avance de la columna, con personal en la vía pública para ordenar la circulación.

Bajo la consigna “Contra la reforma laboral. Contra las políticas neoliberales. Contra el hambre, la violencia y la exclusión. Acá no sobra nadie”, Rosario vuelve a salir a la calle en una jornada que combina memoria reciente, reclamo político y disputa por el sentido de la democracia.

marcha 7 de febreo

Desde la Municipalidad aseguraron que a medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.

Noticias relacionadas
El aeropuerto de Rosario a pleno

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Bruno y María Castagno junto a su madre, Sara Ricardo, en la inauguración de su local.

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

La variada agenda cultural y recreativa, sumada alos eventos y actividades al aire libre, resultadon vlaves para potenciar la experiencia de los visitantes a Rosario durante este enero.

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero
El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

La Fifa condenó a Newells debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Ovación
Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central
Ovación

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás