Carnaval, encuentro y economía social en el Distrito Oeste de Alvear

Desde el municipio organizaron una noche de encuentro cultural donde hubo shows y paseo de artesanos y emprendedores

Desde la organización valoraron la participación sostenida del público y la convivencia generada durante toda la jornada, sin incidentes y con una fuerte presencia familiar.

El Distrito Oeste de la ciudad de Alvear fue escenario este sábado de una jornada que combinó música, cultura y participación vecinal. La iniciativa que promueve el encuentro ciudadano y refuerza el sentido de pertenencia , tendrá una nueva instancia el 13 de febrero en el Centro de Expresiones de Alvear.

Desde temprano, familias y jóvenes comenzaron a llegar con sus reposeras, apropiándose del espacio común y generando un clima distendido que invitó a compartir, conversar y disfrutar sin apuros. “Fue una noche muy linda, con mucha gente eligiendo quedarse, encontrarse y pasarla bien”, señaló el intendente, Carlos Pighin, al referirse a la propuesta.

En esa línea, subrayó el valor de este tipo de actividades: “Cuando el espacio público se llena de vecinos y vecinas, se refuerza el sentido de pertenencia y se construye comunidad”.

La programación artística aportó diversidad y dinamismo a la velada. Hubo show en vivo de Facu Martínez, un taller abierto de percusión impulsado desde Cultura, una propuesta de zumba y la participación de la Comparsa Omari, que sumó ritmo y color a lo largo de la noche.

Alvear-Pighin6

Las distintas expresiones lograron convocar a públicos de todas las edades y acompañaron el clima festivo. El encuentro tuvo además un fuerte impacto productivo.

Impulso a la economía social

La actividad contó con 84 stands de artesanos, emprendedores y emprendedoras de la economía social, junto a un paseo gastronómico que registró un buen nivel de ventas y movimiento. “Estas iniciativas también significan trabajo y oportunidades para quienes producen y viven en la localidad”, remarcó Pighin, destacando la articulación entre cultura y desarrollo local.

Alvear-Pighin2

Desde la organización valoraron la participación sostenida del público y la convivencia generada durante toda la jornada, sin incidentes y con una fuerte presencia familiar. La propuesta tendrá continuidad el próximo viernes 13 de febrero en el Centro de Expresiones Alvear (CEA), con una nueva convocatoria pensada para seguir fortaleciendo los lazos sociales y el encuentro entre vecinos.

>>Leer más: De Alvear a Pérez, experiencias que impulsan la movilidad sustentable en el área metropolitana de Rosario