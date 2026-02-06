Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La empleada de una distribuidora encontró una nota a la madrugada y advirtió que tenía miedo de abrir el negocio por las amenazas

El mensaje con fines de extorsión apuntó contra un local ubicado en Arijón al 1400.

La policía rosarina confirmó este viernes un intento de extorsión en un negocio de la zona sur de la ciudad. Los delincuentes exigieron un pago semanal en dólares y sembraron la amenaza de una balacera como represalia en caso de que no reciban el dinero.

Según fuentes oficiales, una mujer que trabaja de una distribuidora sobre en Arijón al 1400 encontró un mensaje intimidatorio . Horas más tarde decidió comunicarse con personal de las fuerzas de seguridad provinciales para contar lo que había ocurrido. Hasta ese momento no había cedido ante el apriete mafioso.

En primera instancia, los investigadores advirtieron que el papel escrito estaba dentro del local y mencionaba en forma explícita a la propietaria . Sin embargo, no trascendieron indicios de la identidad de las personas que intentaron extorsionarlo.

Los delincuentes pidieron 4.000 dólares por semana mediante la nota que llevaron hasta la puerta del galpón ubicado a metros del cruce con calle Corrientes. Los encargados de la pesquisa consiguieron grabaciones de cámaras de videovigilancia que funcionan en inmediaciones del barrio Tiro Suizo, de modo que es posible determinar cómo llegó hasta allí el mensaje mafioso.

La policía fue a inspeccionar el negocio este jueves a las 15 en busca de evidencia. En ese momento, la dueña apuntó que la amenaza tuvo lugar durante la madrugada. A continuación aclaró que ya había hecho la denuncia correspondiente a través de internet, pero tenía miedo de abrir las puertas del local.

En concreto, la nota indicaba que los extorsionadores estaban dispuestos a balear el comercio si no recibían 4.000 dólares por semana. Además, los delincuentes escribieron un número de teléfono para pactar la entrega del dinero.

En el transcurso de la jornada no se registraron ataques a la distribuidora. La denuncia y la declaración de la propietaria quedaron a disposición de la Justicia provincial junto con el registro del procedimiento en la comisaría 15ª.