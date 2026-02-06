La Capital | Policiales | Extorsión

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La empleada de una distribuidora encontró una nota a la madrugada y advirtió que tenía miedo de abrir el negocio por las amenazas

6 de febrero 2026 · 10:49hs
El mensaje con fines de extorsión apuntó contra un local ubicado en Arijón al 1400.

Foto: Google Street View.

El mensaje con fines de extorsión apuntó contra un local ubicado en Arijón al 1400.

La policía rosarina confirmó este viernes un intento de extorsión en un negocio de la zona sur de la ciudad. Los delincuentes exigieron un pago semanal en dólares y sembraron la amenaza de una balacera como represalia en caso de que no reciban el dinero.

Según fuentes oficiales, una mujer que trabaja de una distribuidora sobre en Arijón al 1400 encontró un mensaje intimidatorio. Horas más tarde decidió comunicarse con personal de las fuerzas de seguridad provinciales para contar lo que había ocurrido. Hasta ese momento no había cedido ante el apriete mafioso.

En primera instancia, los investigadores advirtieron que el papel escrito estaba dentro del local y mencionaba en forma explícita a la propietaria. Sin embargo, no trascendieron indicios de la identidad de las personas que intentaron extorsionarlo.

Intento de extorsión bajo amenaza de una balacera

Los delincuentes pidieron 4.000 dólares por semana mediante la nota que llevaron hasta la puerta del galpón ubicado a metros del cruce con calle Corrientes. Los encargados de la pesquisa consiguieron grabaciones de cámaras de videovigilancia que funcionan en inmediaciones del barrio Tiro Suizo, de modo que es posible determinar cómo llegó hasta allí el mensaje mafioso.

La policía fue a inspeccionar el negocio este jueves a las 15 en busca de evidencia. En ese momento, la dueña apuntó que la amenaza tuvo lugar durante la madrugada. A continuación aclaró que ya había hecho la denuncia correspondiente a través de internet, pero tenía miedo de abrir las puertas del local.

>> Leer más: Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

En concreto, la nota indicaba que los extorsionadores estaban dispuestos a balear el comercio si no recibían 4.000 dólares por semana. Además, los delincuentes escribieron un número de teléfono para pactar la entrega del dinero.

En el transcurso de la jornada no se registraron ataques a la distribuidora. La denuncia y la declaración de la propietaria quedaron a disposición de la Justicia provincial junto con el registro del procedimiento en la comisaría 15ª.

Noticias relacionadas
La sede de la Jefatura de la Unidad de Regional II, donde esta semana se realizaron reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

A la víctima del robo no pueden extraerle el proyectil.

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

Elementos secuestrados al dealer callejero

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Luna Zárate, la chica de 13 años que fue buscada durante más de un mes

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Ver comentarios

Las más leídas

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Lo último

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes
Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Ciudad

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Ovación
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino