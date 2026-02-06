La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Es a raíz de un reclamo de Nacional por el pago de cuotas impagas de la transferencia del delantero, que por ahora puede jugar

El Colo Ramírez volvió a jugar en Newell's después de su paso por Sport Club Recife de Brasil.

Newell's empezó mal la temporada y necesita empezar a sumar puntos para no complicarse como en 2025. El equipo del Parque recibirá este sábado en el Coloso a Defensa y Justicia, a partir de las 22.15, por la cuarta fecha del torneo Apertura.

El equipo rojinegro es prácticamente nuevo, en relación al que jugó la temporada pasada. Incorporó a muchos jugadores y también tiene nueva conducción, a cargo de Favio Orsi y Sergio Gómez. Hasta ahora, sin embargo, los resultados no se vieron: jugó tres partidos, de los que perdió dos e igualó el otro.

En el último, ante Boca en la Bombonera, se produjo el regreso oficial de Juan Ignacio Ramírez, el uruguayo que llegó al club en 2024 y luego se fue a préstamo a Sport Recibe de Brasil. El delantero regresó al Parque porque el club brasileño nunca terminó de pagar el préstamo y además le debía salarios al jugador.

Ramírez salió en el banco de suplentes ante Boca y entró en el segundo tiempo. En las primeras dos fechas no había sido parte del equipo porque faltaba que lo habilitaran desde Brasil para jugar en Newell's.

Nacional, el Colo Ramírez y Newell's

Pero su presencia en el club del Parque sigue teniendo aristas extradeportivas. Es que Nacional de Uruguay le reclamó a la Fifa una deuda de dos cuotas por la transferencia definitiva del jugador a Newell's y el organismo condenó al Rojinegro a pagar 500.000 mil dólares más un 5 por ciento de interés anual por cuotas vencidas.

Newell's había argumentado que el incumplimiento se debía a que Sport Recibe nunca terminó de pagar el préstamo, pero para la Fifa ese no es motivo suficiente para que incumpla con el pago a Nacional de las cuotas que le debe.

El Rojinegro apeló ante el TAS

Lo que hizo ahora Newell's es apelar esta decisión ante el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) el fallo de la Fifa que favoreció a Nacional, algo que deja en suspenso esa decisión hasta que este organismo se expida.

Newell's ya había sido inhibido en su momento por la Fifa debido al incumplimiento por el pago de la transferencia del Colo Ramírez. Ahora, el caso vuelve a definirse en los escritorios mientras el delantero uruguayo se prepara para ser parte del equipo que recibirá al Halcón de Varela en el Coloso.