Ybarlucea vivió una gala de carnaval como cierre de la Escuela de Verano y la Colonia de Vacaciones

El último viernes de enero se realizó una jornada especial a manera de culminación de las actividades estivales

3 de febrero 2026 · 10:22hs
El gran cierre musical estuvo a cargo de Los Palmae

El gran cierre musical estuvo a cargo de Los Palmae, que brindaron un show de primer nivel y coronaron una noche festiva muy celebrada por el público presente. 
Ybarlucea vivió una gala de carnaval como cierre de la Escuela de Verano y la Colonia de Vacaciones

La localidad de Ybarlucea celebró el pasado viernes 30 la Gala de Carnaval, un evento que marcó el cierre de las actividades de la Escuela de Verano y la Colonia de Vacaciones que impulsa la Comuna local, en articulación con el proyecto “Escuela de Verano” del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe en conjunto con la Escuela Primaria N°152.

La jornada reunió a una gran cantidad de familias de la localidad y la región, que disfrutaron de una noche colmada de color, música y alegría, poniendo en valor el trabajo realizado durante toda la temporada estival a través de propuestas recreativas, juegos, campamentos y actividades en pileta.

Gala de carnaval

El corsódromo, armado sobre avenida del Rosario, fue el escenario por donde desfilaron diversas expresiones artísticas y grupos que formaron parte de las actividades de verano: el Jardín Comunal Tractorcito Rojo, los grupos de matronatación y natación infantil, el Club Fueguitos, los adultos mayores, los grupos de la Escuela de Verano de 4 a 12 años, el grupo de adolescentes y, como cierre del desfile, una comparsa invitada Rekebra, que desplegó todo su ritmo y colorido.

Ybarlucea-carnaval2

Durante la noche, el buffet estuvo a cargo del Club Social y Deportivo Ibarlucea, y también se contó con una feria de emprendedores locales y un puesto de venta solidaria de espuma destinado a acompañar la conformación del primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad.

El gran cierre musical estuvo a cargo de Los Palmae, que brindaron un show de primer nivel y coronaron una noche festiva muy celebrada por el público presente.

Noche solidaria

Además, en el marco del evento, se acompañó la iniciativa solidaria para reunir fondos destinados al cerramiento del Club Social y Deportivo Ibarlucea, una obra clave para mejorar la seguridad de quienes asisten diariamente a la institución. La colecta voluntaria continúa abierta a toda la comunidad a través del alias club.ibarlu.25.

Al respecto, el presidente comunal Jorge Massón destacó: “Esta gala de carnaval es el reflejo de un trabajo sostenido en el tiempo, que se construye año tras año con el compromiso de toda la comunidad y con políticas públicas que priorizan el encuentro, la inclusión y el disfrute de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores”.

Colonia de vacaciones

Massón puso especialmente en valor el rol de quienes llevan adelante las actividades de verano: “Quiero agradecer y reconocer profundamente el trabajo del equipo de docentes, acompañantes y profesores, que con dedicación y vocación hacen posible una Escuela de Verano de calidad, cuidando y acompañando a cada participante”.

Asimismo, Massón agradeció el acompañamiento institucional y el compromiso del sector privado. “Es fundamental destacar el apoyo del gobierno de la Provincia de Santa Fe, que nos acompaña y fortalece estas propuestas, y también el compromiso del sector privado, que apuesta a Ybarlucea y permitió que podamos contar con un espectáculo de primer nivel como el de Los Palmae”.

Finalmente, el presidente comunal remarcó la importancia de seguir impulsando iniciativas solidarias y de fortalecimiento institucional: “Cada acción que llevamos adelante tiene como objetivo seguir construyendo una comunidad más segura, integrada y con oportunidades para todos”.

