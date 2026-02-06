Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

El supuesto agrandamiento del pene de los saltadores de esquí abrió la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 comenzaron con polémica sobre supuestas trampas en el salto de esquí . La controversia se generó ante la apertura de una investigación oficial sobre el uso de técnicas para alargar el pene , lo que le otorga un ajuste a los trajes de algunos deportistas y permite obtener ventajas.

Según indicó la BBC y otros medios internacionales como Marca, “la Agencia Mundial de Antidopaje podría investigar si surgen pruebas de que los saltadores de esquí masculinos se inyectan en sus penes en un intento de mejorar el rendimiento deportivo”.

Al respecto, señalaron que en enero de este año se publicó un informe del periódico alemán Bild que detalló que “los saltadores se inyectaban ácido hialurónico en el pene antes de medirles los trajes” , elemento que “no está prohibido en el deporte” y “puede utilizarse para aumentar la circunferencia del pene en uno o dos centímetros ”.

Este método aumentaría la superficie de los trajes de los competidores, lo que brindaría ventajas deportivas. En este punto, la FIS (Federación Internacional de Esquí) afirmó que esto “podría aumentar su vuelo en el aire” .

“Cada centímetro extra de un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos”, aseguró Sandro Pertile, director de carrera masculino de salto de esquí de la FIS, según consignó BBC.

Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esta situación se adueñó de la atención de los análisis antidopaje, por lo que el director general de la Wada (Agencia Mundial Antidopaje), Olivier Niggli, fue consultado por las afirmaciones de Bild y respondió: “No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros métodos -no dopantes- para mejorar el rendimiento”.

Por su parte, el presidente polaco de la Wada, Witold Banka, se mostró “entretenido” con la temática y expresó: “El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que prometo que lo voy a mirar”.

“Nunca hubo ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva”, declaró Bruno Sassi, director de comunicaciones de la FIS, en diálogo con BBC Sport.

Cómo funciona la trampa de los saltadores de esquí

En la previa a cada inicio de la temporada, los saltadores de esquí son medidos mediante escáneres corporales 3D en los cuales deben llevar únicamente “ropa interior elástica y ajustada al cuerpo”, tal como aseguró BBC.

Allí, desde el citado medio confirman que las reglas establecen que sus trajes deben tener “una tolerancia de solo 2 a 4 centímetros y, como parte del proceso de medición, también se mide la altura de la entrepierna”.

“La altura de la entrepierna de su traje debe ajustarse a la altura de la entrepierna del atleta, con un aumento de 3 cm para los hombres. El ácido hialurónico inyectado en el pene puede durar hasta 18 meses. Previamente hubo intentos de mejorar el rendimiento mediante manipulaciones de los trajes”, resaltaron desde la BBC.

La hipótesis difundida por el diario Bild marca que el incremento de la entrepierna a través del ácido hialurónico proporciona una ventaja aerodinámica, gracias al volumen adicional de esa zona que permite a los atletas ocupar una mayor superficie en el aire, facilitando vuelos extendidos y aterrizajes más lejanos.