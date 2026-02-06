La Capital | Ovación | Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

En las últimas horas, trascendió una investigación que vincula inyecciones de ácido hialurónico con mejores rendimientos deportivos

6 de febrero 2026 · 14:52hs
El supuesto agrandamiento del pene de los saltadores de esquí abrió la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

AP

El supuesto agrandamiento del pene de los saltadores de esquí abrió la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 comenzaron con polémica sobre supuestas trampas en el salto de esquí. La controversia se generó ante la apertura de una investigación oficial sobre el uso de técnicas para alargar el pene, lo que le otorga un ajuste a los trajes de algunos deportistas y permite obtener ventajas.

Según indicó la BBC y otros medios internacionales como Marca, “la Agencia Mundial de Antidopaje podría investigar si surgen pruebas de que los saltadores de esquí masculinos se inyectan en sus penes en un intento de mejorar el rendimiento deportivo”.

Al respecto, señalaron que en enero de este año se publicó un informe del periódico alemán Bild que detalló que “los saltadores se inyectaban ácido hialurónico en el pene antes de medirles los trajes”, elemento que “no está prohibido en el deporte” y “puede utilizarse para aumentar la circunferencia del pene en uno o dos centímetros”.

Este método aumentaría la superficie de los trajes de los competidores, lo que brindaría ventajas deportivas. En este punto, la FIS (Federación Internacional de Esquí) afirmó que esto “podría aumentar su vuelo en el aire”.

Cada centímetro extra de un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos”, aseguró Sandro Pertile, director de carrera masculino de salto de esquí de la FIS, según consignó BBC.

Juegos Olimpicos de Invierno Milano 2026 (1)

Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esta situación se adueñó de la atención de los análisis antidopaje, por lo que el director general de la Wada (Agencia Mundial Antidopaje), Olivier Niggli, fue consultado por las afirmaciones de Bild y respondió: “No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros métodos -no dopantes- para mejorar el rendimiento”.

Por su parte, el presidente polaco de la Wada, Witold Banka, se mostró “entretenido” con la temática y expresó: “El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que prometo que lo voy a mirar”.

>> Leer más: Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

“Nunca hubo ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva”, declaró Bruno Sassi, director de comunicaciones de la FIS, en diálogo con BBC Sport.

Cómo funciona la trampa de los saltadores de esquí

En la previa a cada inicio de la temporada, los saltadores de esquí son medidos mediante escáneres corporales 3D en los cuales deben llevar únicamente “ropa interior elástica y ajustada al cuerpo”, tal como aseguró BBC.

Allí, desde el citado medio confirman que las reglas establecen que sus trajes deben tener “una tolerancia de solo 2 a 4 centímetros y, como parte del proceso de medición, también se mide la altura de la entrepierna”.

“La altura de la entrepierna de su traje debe ajustarse a la altura de la entrepierna del atleta, con un aumento de 3 cm para los hombres. El ácido hialurónico inyectado en el pene puede durar hasta 18 meses. Previamente hubo intentos de mejorar el rendimiento mediante manipulaciones de los trajes”, resaltaron desde la BBC.

La hipótesis difundida por el diario Bild marca que el incremento de la entrepierna a través del ácido hialurónico proporciona una ventaja aerodinámica, gracias al volumen adicional de esa zona que permite a los atletas ocupar una mayor superficie en el aire, facilitando vuelos extendidos y aterrizajes más lejanos.

Noticias relacionadas
Argentina participará con una delegación de ocho atletas en tres disciplinas

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Mercedes aparecía como principal candidato a dominar la Fórmula 1 en este 2026.

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más conocidos a nivel mundial

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

aldosivi vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

El conductor quedó demorado después del siniestro vial en un cruce de calles semaforizado. No se registraron otras personas lesionadas

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno
Ovación

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Policiales
Policiales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La Ciudad
Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses