La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial: los principales ejes

El tratado entre ambos países fue firmado este jueves tras meses de negociaciones e incluye compromisos de inversiones y fortalecimiento comercial. Lo anunció el canciller Quirno

5 de febrero 2026 · 17:02hs
Javier Milei profundiza su relación con el presidente de Estados Unidos

Javier Milei profundiza su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la firma de un acuerdo comercial.

Tras varios meses de espera, el gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos.

La novedad fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas.

La firma ratifica la alianza estratégica entre los gobiernos de Donald Trump y el de Javier Milei y ocurre después de que el 13 de noviembre pasado se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de comercio e inversiones recíprocas” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: “Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EEUU) por construir juntos este gran acuerdo”.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. “La Argentina será próspera”, concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

Algunos ejes del acuerdo marco

1) Reducción de aranceles: contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EEUU un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector agropecuario: la Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: la Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y la Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.

En noviembre, la Casa Blanca había anunciado la firma de un acuerdo macro. Estaba dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

El objetivo es facilitar el intercambio entre ambos países, con reducción de aranceles y barreras para fomentar la inversión, con especial énfasis en tecnología, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.

El acuerdo fue anunciado luego de una reunión que mantuvieron Quirno y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense.

El canciller fue acompañado por Luis María Kreckler, quien viene negociando el convenio desde hace meses, junto al embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática, en medio de un fuerte hermetismo.

