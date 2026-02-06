La Capital | Policiales | Cocaína

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Los artefactos fueron descartados por delincuentes durante una persecución policial. En cada electrodoméstico había seis panes de drogas

6 de febrero 2026 · 18:05hs
Parte de lo incautado por la policía en el marco del hallazgo de cocaína en Santa Fe.

Parte de lo incautado por la policía en el marco del hallazgo de cocaína en Santa Fe.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron, en la ciudad de Santa Fe, 13 kilogramos de cocaína, distribuidos en dos panes y escondidos en dos secarropas.

Los hechos se dieron, según el parte policial, cuando efectivos realizaban un recorrido por la avenida de la Constitución (ex Mar Argentino), a la altura del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, cuando vieron que una patrulla motorizada de la policía provincial perseguía a toda velocidad a un automóvil particular y del mismo arrojaban a la vía pública dos bultos grandes. La persecución se trataba de la continuidad de un operativo basado en la entrega controlada de los 13 kilos de drogas

Al convocar a la división canes, el perro “Zeus“ advirtió que, en dos secarropas, había seis panes compactados de diferentes colores pegados con cinta de embalar, envueltos en papel aluminio y que tenían un peso de más de 13 kilogramos de cocaína.

>> Leer más: Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Fiscalía Federal Descentralizada de Santa Fe, a cargo de Gustavo Onel, dispuso la incautación de la droga. Cabe destacar que luego del descarte de material estupefaciente por parte del rodado, la policía provincial continuó la persecución y detuvo a una pareja. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo del fiscal Alejandro Benítez por infracción a la ley de drogas.

Droga controlada

En tanto, al mediodía del viernes se llevó a cabo un allanamiento en una concesionaria de autos del microcentro de la ciudad de Santa Fe, como continuidad de una causa por narcotráfico.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Benítez y ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. El operativo se desarrolló en un local ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia.

Como resultado del allanamiento, fueron aprehendidas varias personas y se procedió al secuestro de una camioneta Ford, todo vinculado con el hallazgo de los 13 kilos de cocaína.

>> Leer más: El pasajero de una moto Uber murió en un choque: los conductores habían consumido cocaína

El viernes pasado, se realizó una vigilancia encubierta sobre el retiro de dos secarropas desde una empresa de encomiendas ubicada en la zona de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

Allanamientos

La investigación se amplió y dio lugar a 18 allanamientos simultáneos realizados durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos se llevaron a cabo en los departamentos Las Colonias, San Justo y La Capital, abarcando las localidades de San Carlos Centro, Esperanza, San Justo, Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe.

Como saldo, se produjo la aprehensión de 14 personas, entre mayores y menores, mujeres y varones, además del secuestro de armas de fuego, armas blancas y estupefacientes. El allanamiento realizado en la concesionaria se suma al conjunto de elementos probatorios incorporados a la causa, que ya lleva más de tres meses de investigación.

Ante la complejidad del expediente y la cantidad de medidas en curso, la Fiscalía solicitó la ampliación de los plazos procesales, debido al volumen de pruebas reunidas. La audiencia imputativa podría concretarse durante la segunda quincena de este mes, una vez finalizadas las diligencias pendientes.

