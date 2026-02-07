General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Con el inicio de obras del Proyecto Vida, comienza la construcción de un complejo deportivo y social que marcará un salto de calidad en la vida de la comunidad

En un sector se levantará el microestadio, en otro las canchas de paddle y fútbol cinco, más allá la cancha de bochas y las de tenis que serán puestas en valor.

El inicio de las obras del Proyecto Vida en General Lagos marca un momento histórico para la localidad. La puesta en marcha de este plan integral de infraestructura deportiva y social no es solamente la concreción de un sueño largamente gestado, sino también la confirmación de una política pública que busca proyectar a la comunidad hacia un futuro más inclusivo, saludable y con mayores oportunidades .

La jornada de arranque estuvo cargada de simbolismo: máquinas trabajando, rollos de césped sintético desplegándose en el predio comunal y la presencia de vecinos que se acercaron para ser testigos de un acontecimiento que promete transformar la vida cotidiana de generaciones enteras.

El Proyecto Vida, sigla de visión integral del deporte y la actividad , fue concebido como una estrategia de largo plazo que apunta a garantizar igualdad de acceso al deporte, fomentar hábitos saludables y consolidar a la localidad como un polo regional de actividades deportivas y recreativas.

La magnitud de la obra habla por sí sola: un microestadio cubierto que permitirá la práctica de básquet, vóley, handball y otras disciplinas bajo techo ; una sede social que funcionará como punto de encuentro y espacio gastronómico ; canchas de paddle, de fútbol cinco y de bochas ; la puesta en valor de las dos canchas de tenis existentes; una cancha de hockey y otra de fútbol nueve, ambas de césped sintético e iluminación; y una cancha de fútbol once de césped natural con sistema de riego, vestuarios y baños. Todo ello acompañado por áreas de servicio que completan la infraestructura.

El presidente comunal Esteban Ferri, en el acto de inicio de obra, sintetizó el espíritu del proyecto con palabras que resonaron entre los presentes: “Ponemos en marcha las obras del Proyecto Vida. Toda esta infraestructura nos va a permitir transformar nuestros clubes, el presente de esta comunidad y las próximas generaciones”. La frase, convertida en consigna, refleja la convicción de que el deporte es mucho más que competencia: es integración, es salud, es identidad y es futuro.

El deporte y las familias

La sede social, que se levantará junto al microestadio, fue pensada como un espacio de encuentro para las familias. Ferri lo explicó con claridad: “Será un punto de encuentro y gastronomía, un espacio pensado para que puedan compartir y disfrutar. Queremos que el deporte sea un motor de integración y desarrollo”.

La idea de que se articule con la vida social y cultural de la localidad es uno de los pilares del proyecto. No se trata únicamente de construir canchas, sino de generar ámbitos que fortalezcan la cohesión comunitaria y que permitan que cada vecino encuentre su lugar.

El despliegue de los rollos de césped sintético para la cancha de hockey y la de fútbol nueve fue uno de los momentos más celebrados de la jornada. La imagen de los trabajadores acomodando el material simbolizó la llegada de una nueva etapa para disciplinas que hasta ahora no contaban con infraestructura adecuada.

“Queremos que todos tengan su lugar, que ningún deporte quede relegado”, enfatizó Ferri, subrayando el carácter inclusivo del plan. La diversidad de deportes contemplados en el proyecto es una muestra de la amplitud de miras con la que fue diseñado: desde los tradicionales como el fútbol y el básquet hasta otros que ganan terreno como el hockey y el paddle.

El impacto para General Lagos

El impacto comunitario del proyecto es difícil de dimensionar en el presente, pero sus proyecciones son claras. La infraestructura permitirá que niños, jóvenes y adultos accedan a espacios de calidad para la práctica deportiva, que las instituciones locales cuenten con recursos para organizar competencias y que la comuna pueda atraer eventos regionales que generen movimiento económico y turístico.

La apuesta es estratégica: consolidar a la localidad como un referente en infraestructura deportiva dentro de la región, con instalaciones que no solo respondan a las necesidades locales.

La inversión destinada a estas obras es significativa y fue gestionada por la comuna con apoyo de programas provinciales y nacionales. Se trata de un esfuerzo conjunto que refleja la importancia que se le otorga al deporte como política pública. Ferri lo expresó con contundencia: “Toda esta infraestructura nos permitirá transformar nuestros clubes y garantizar que las próximas generaciones tengan oportunidades que antes no existían”.

El recorrido por el predio comunal permitió observar la magnitud de los trabajos en marcha. En un sector se levantará el microestadio, en otro las canchas de paddle y fútbol cinco, más allá la cancha de bochas y las de tenis que serán puestas en valor. El césped sintético ya comenzó a desplegarse en la cancha de hockey y en la de fútbol nueve, mientras que la de fútbol once de césped natural se prepara para recibir el sistema de riego que garantizará su mantenimiento. Cada espacio cuenta con áreas de servicio, vestuarios y baños, lo que asegura que la infraestructura no solo sea moderna sino también funcional.

