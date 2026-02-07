La Capital | La Región | General Lagos

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Con el inicio de obras del Proyecto Vida, comienza la construcción de un complejo deportivo y social que marcará un salto de calidad en la vida de la comunidad

7 de febrero 2026 · 09:53hs
En un sector se levantará el microestadio

En un sector se levantará el microestadio, en otro las canchas de paddle y fútbol cinco, más allá la cancha de bochas y las de tenis que serán puestas en valor.

El inicio de las obras del Proyecto Vida en General Lagos marca un momento histórico para la localidad. La puesta en marcha de este plan integral de infraestructura deportiva y social no es solamente la concreción de un sueño largamente gestado, sino también la confirmación de una política pública que busca proyectar a la comunidad hacia un futuro más inclusivo, saludable y con mayores oportunidades.

La jornada de arranque estuvo cargada de simbolismo: máquinas trabajando, rollos de césped sintético desplegándose en el predio comunal y la presencia de vecinos que se acercaron para ser testigos de un acontecimiento que promete transformar la vida cotidiana de generaciones enteras.

El Proyecto Vida, sigla de visión integral del deporte y la actividad, fue concebido como una estrategia de largo plazo que apunta a garantizar igualdad de acceso al deporte, fomentar hábitos saludables y consolidar a la localidad como un polo regional de actividades deportivas y recreativas.

La transformación

La magnitud de la obra habla por sí sola: un microestadio cubierto que permitirá la práctica de básquet, vóley, handball y otras disciplinas bajo techo; una sede social que funcionará como punto de encuentro y espacio gastronómico; canchas de paddle, de fútbol cinco y de bochas; la puesta en valor de las dos canchas de tenis existentes; una cancha de hockey y otra de fútbol nueve, ambas de césped sintético e iluminación; y una cancha de fútbol once de césped natural con sistema de riego, vestuarios y baños. Todo ello acompañado por áreas de servicio que completan la infraestructura.

El presidente comunal Esteban Ferri, en el acto de inicio de obra, sintetizó el espíritu del proyecto con palabras que resonaron entre los presentes: “Ponemos en marcha las obras del Proyecto Vida. Toda esta infraestructura nos va a permitir transformar nuestros clubes, el presente de esta comunidad y las próximas generaciones”. La frase, convertida en consigna, refleja la convicción de que el deporte es mucho más que competencia: es integración, es salud, es identidad y es futuro.

El deporte y las familias

La sede social, que se levantará junto al microestadio, fue pensada como un espacio de encuentro para las familias. Ferri lo explicó con claridad: “Será un punto de encuentro y gastronomía, un espacio pensado para que puedan compartir y disfrutar. Queremos que el deporte sea un motor de integración y desarrollo”.

La idea de que se articule con la vida social y cultural de la localidad es uno de los pilares del proyecto. No se trata únicamente de construir canchas, sino de generar ámbitos que fortalezcan la cohesión comunitaria y que permitan que cada vecino encuentre su lugar.

El despliegue de los rollos de césped sintético para la cancha de hockey y la de fútbol nueve fue uno de los momentos más celebrados de la jornada. La imagen de los trabajadores acomodando el material simbolizó la llegada de una nueva etapa para disciplinas que hasta ahora no contaban con infraestructura adecuada.

“Queremos que todos tengan su lugar, que ningún deporte quede relegado”, enfatizó Ferri, subrayando el carácter inclusivo del plan. La diversidad de deportes contemplados en el proyecto es una muestra de la amplitud de miras con la que fue diseñado: desde los tradicionales como el fútbol y el básquet hasta otros que ganan terreno como el hockey y el paddle.

El impacto para General Lagos

El impacto comunitario del proyecto es difícil de dimensionar en el presente, pero sus proyecciones son claras. La infraestructura permitirá que niños, jóvenes y adultos accedan a espacios de calidad para la práctica deportiva, que las instituciones locales cuenten con recursos para organizar competencias y que la comuna pueda atraer eventos regionales que generen movimiento económico y turístico.

La apuesta es estratégica: consolidar a la localidad como un referente en infraestructura deportiva dentro de la región, con instalaciones que no solo respondan a las necesidades locales.

La inversión destinada a estas obras es significativa y fue gestionada por la comuna con apoyo de programas provinciales y nacionales. Se trata de un esfuerzo conjunto que refleja la importancia que se le otorga al deporte como política pública. Ferri lo expresó con contundencia: “Toda esta infraestructura nos permitirá transformar nuestros clubes y garantizar que las próximas generaciones tengan oportunidades que antes no existían”.

El recorrido por el predio comunal permitió observar la magnitud de los trabajos en marcha. En un sector se levantará el microestadio, en otro las canchas de paddle y fútbol cinco, más allá la cancha de bochas y las de tenis que serán puestas en valor. El césped sintético ya comenzó a desplegarse en la cancha de hockey y en la de fútbol nueve, mientras que la de fútbol once de césped natural se prepara para recibir el sistema de riego que garantizará su mantenimiento. Cada espacio cuenta con áreas de servicio, vestuarios y baños, lo que asegura que la infraestructura no solo sea moderna sino también funcional.

>>Leer más: Vida: Qué implica el estratégico proyecto que transformará el deporte en General Lagos

Noticias relacionadas
santa fe: un pitbull mato a garrafa, el perro comunitario de la unl

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

El gasoducto es una obra de gran importancia para los departamentos San Martín y Belgrano, ya que permitirá generar un significativo movimiento económico, impulsando la producción, el empleo y el crecimiento regional, además de brindar mayor previsibilidad energética a industrias y emprendimientos locales.

Avanzan los gasoductos para el desarrollo productivo en los departamentos San Martín y Belgrano

La iniciativa es impulsada por Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo de Alvear, junto a la Fundación Pensar Santa Fe.

Alvear celebra el crecimiento de "Ellas lideran 2026" que sumó casi mil postulaciones en toda la provincia

La representante del departamento General López adelantó además que ya hay más aulas gestionadas para este año, lo que permitirá continuar ampliando la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la matrícula.

El Programa 1000 aulas avanza en el departamento General López con 44 nuevas salas

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero
El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

La Fifa condenó a Newells debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Ovación
Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central
Ovación

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás