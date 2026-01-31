Verano en familia: la Costa Atlántica que eligen quienes viajan con chicos

Mar del Plata fue protagonista de la temporada de verano 2025 y la más elegida por los turistas.

Planificar las vacaciones de verano en familia no siempre es sencillo. Sobre todo cuando hay chicos de por medio, porque entran en juego variables que van más allá de la playa: trayectos manejables, seguridad, propuestas para distintas edades, opciones gastronómicas accesibles y un entorno que permita descansar sin resignar entretenimiento. En la Costa Atlántica bonaerense, algunos destinos logran ese equilibrio y se consolidan año tras año como elecciones prácticas para viajar con niños.

Entre médanos, bosques y playas amplias, localidades como Villa Gesell, Pinamar, Valeria del Mar, Cariló y Mar de las Pampas ofrecen escenarios pensados para el turismo familiar. Son destinos con buena infraestructura, servicios consolidados y propuestas que permiten organizar el viaje sin agendas sobrecargadas ni traslados interminables.

Villa Gesell mantiene un perfil versátil que la vuelve atractiva para distintos tipos de viajeros, y las familias no son la excepción. La ciudad combina zonas más activas con barrios tranquilos, lo que permite elegir alojamiento según el ritmo de cada grupo, una ventaja concreta cuando se viaja con chicos.

Uno de sus puntos fuertes es la facilidad de acceso desde distintos puntos del país. Existen servicios frecuentes de transporte terrestre y optar por viajar en micro suele ser una alternativa cómoda para evitar manejar largas distancias, especialmente en temporada alta.

008-001-Gesell (1)

Las playas son extensas y cuentan con bajadas accesibles, ideales para pasar varias horas sin grandes desplazamientos. Si bien el oleaje puede ser más intenso que en otras localidades, algo que disfrutan los chicos más grandes, también hay sectores más tranquilos para familias con niños pequeños. A esto se suman plazas con juegos, paseos en bicicleta por el bosque, ferias artesanales y espectáculos gratuitos que se organizan durante el verano.

Pinamar, Valeria del Mar y Cariló: tres estilos, un mismo viaje

Una de las ventajas de esta zona de la Costa Atlántica es la cercanía entre localidades. Pinamar, Valeria del Mar y Cariló están conectadas por pocos kilómetros, lo que permite combinar experiencias distintas en un mismo viaje y adaptar el plan según el día y el clima.

>> Leer más: Récord en el Parque Nacional Iguazú: un millón y medio de visitantes

Pinamar es la más activa del trío. Cuenta con mucha infraestructura turística, playas con servicios completos, propuestas recreativas para chicos, espacios deportivos y una oferta gastronómica variada. Es una buena base para familias que buscan movimiento, opciones urbanas y alternativas para los días en los que el clima no acompaña.

pinamar.jpg Pinamar es una de las localidades de la Costa Atlántica que más ocupación registra este verano en Argentina.

Valeria del Mar propone un ritmo más calmado. Sus playas suelen ser más tranquilas y menos concurridas, ideales para familias con niños pequeños. El entorno residencial, los paseos cortos y la cercanía al mar refuerzan una experiencia más relajada, donde el descanso gana protagonismo.

Cariló completa el circuito con un perfil distinto. Rodeado de bosque, con calles de arena y una estética cuidada, invita a un contacto más directo con la naturaleza. Los chicos suelen disfrutar de los recorridos entre pinos, los paseos en bicicleta y los juegos al aire libre. Aunque es más pequeño, cuenta con servicios suficientes para una estadía cómoda y organizada.

Mar de las Pampas, tranquilidad como valor principal

Mar de las Pampas se posiciona como uno de los destinos más tranquilos de la Costa Atlántica. Su crecimiento planificado se refleja en la forma en que conviven el turismo y el entorno natural, una característica especialmente valorada por las familias.

Las playas son amplias y con menor densidad de gente, lo que permite que los chicos jueguen con mayor libertad. El acceso se realiza mayormente a pie o en bicicleta, reduciendo el tránsito vehicular y generando un ambiente más seguro. El bosque que rodea la localidad suma opciones para caminatas, juegos y actividades simples, sin necesidad de grandes traslados.

La oferta gastronómica y comercial está concentrada, lo que facilita moverse sin depender del auto. Mar de las Pampas no apunta a una agenda cargada, sino a una experiencia pausada, donde el tiempo se adapta al ritmo familiar.

Elegir bien para disfrutar más

Más allá del destino elegido, uno de los factores que más incide en la experiencia es la planificación previa. Reducir traslados internos, elegir alojamientos bien ubicados y prever cómo llegar son decisiones que impactan directamente en el disfrute del viaje.

Viajar en familia implica adaptarse, negociar tiempos y encontrar destinos que acompañen esa dinámica. La Costa Atlántica ofrece escenarios diversos para hacerlo: desde ciudades con mayor movimiento hasta refugios más silenciosos. La clave está en elegir el lugar que mejor dialogue con el plan de cada grupo y dejar espacio para que el verano haga lo suyo.