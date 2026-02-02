Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

La Capital | Información General | Carnaval

El gobierno nacional tomó la decisión sobre los días que se anexan al fin de semana extra largo de febrero y a quiénes les corresponde el descanso extendido

2 de febrero 2026 · 08:49hs
En muy poco tiempo llega carnaval, un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio de año. Como es habitual, a medida que la fecha se acerca se agitan los debates sobre si los días que se anexan a ese fin de semana especial de febrero son días no laborables o feriados nacionales, una clasificación que impacta en la cantidad de gente beneficiada por el descanso extendido.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de carnaval caen lunes y martes, lo que genera un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

En el cronograma del gobierno nacional, tanto lunes como martes de carnaval figuran como dos feriados nacionales, en concreto, el segundo y tercer feriado nacional después del debutante primero de enero de 2026.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo feriado será doble, entones, en el marco de los carnavales.

Este año, en el calendario caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días.

El calendario nacional de feriados de 2026 en Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

