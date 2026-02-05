Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Se presentó en el Concejo un pedido de informes para que se detalle la intervención del Estado en la situación de la adolescente fallecida en diciembre

Los interrogantes surgidos a partir de la muerte de Luna Zárate impulsaron un pedido de informes en el Concejo Municipal. Se trata de la chica de 13 años atropellada en Circunvalación el 23 de diciembre pasado y cuyo cadáver estuvo en el Instituto Médico Legal como NN hasta que sus familiares la reconocieron tras un mes de búsqueda . Una solicitud de la edil Majo Poncino se centra en el recorrido previo que la adolescente tuvo bajo las áreas del Estado que habían intervenido ante un marco de vulneración de derechos por violencia familiar y otros conflictos.

El caso Luna Zárate encendió alarmas porque su fallecimiento expuso la posibilidad de irregularidades institucionales. Por un lado lo ocurrido en el Instituto Médico Legal, donde su cuerpo estuvo más de un mes sin ser identificado. Por otro, el proceso de búsqueda de paradero que se inició el 30 de diciembre, cuando ella ya había fallecido, y del que no hubo novedades hasta el 29 de enero. Pero también lo sucedido, al menos, durante el año que la Secretaría de Niñez intervino con una Medida de Protección Excepcional.

Esta semana la concejala del Movimiento Evita, Majo Poncino, presentó un pedido de informes para que la municipalidad y el gobierno provincial brinden información detallada sobre las intervenciones estatales sobre Luna Zárate. "Una tragedia que interpela al Estado en todos sus niveles. Es imprescindible saber qué se hizo, qué no se hizo y por qué las respuestas no llegaron a tiempo" , indicó la edila y agregó: "No se trata solo de determinar responsabilidades, sino de identificar falencias estructurales y fortalecer una red de cuidados que llegue antes de que sea tarde".

Pedido sobre Luna Zárate

En ese sentido, el pedido de Poncino plantea "posibles fallas en la detección temprana, el acompañamiento sostenido y la articulación entre organismos del Estado a los fines de hacer cesar las vulneraciones de derechos que padecía la niña". La solicitud advierte de las obligaciones del Estado de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes amparado en el marco normativo que implican las leyes de Niñez a nivel nacional y provincial, la Convención sobre los Derechos del Niño y las disposiciones municipales enmarcadas en el Servicio Local.

"Resulta imprescindible conocer qué intervenciones se realizaron, cuáles fueron los dispositivos activados y qué responsabilidades competen a las distintas áreas del Estado municipal así como los mecanismos de articulación con la provincia", solicitó la edila. "Esclarecer lo sucedido constituye un paso necesario para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y para fortalecer las políticas públicas de cuidado", agregó.

El pedido de informes apunta a conocer si inicialmente hubo una Medida de Protección Integral o si intervino el Servicio Local de Niñez o algún otro dispositivo municipal de contención y seguimiento de Luna. Que se detalle fechas, tipo y tiempo de abordajes, los equipos que intervinieron y si durante ese proceso se supo de "alguna situación de apariencia delictiva". Además solicita saber si hubo informes técnicos, evaluaciones de riesgos y articulación con autoridades judiciales.

La intervención de Niñez

La Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, dependiente de la Secretaría de Niñez provincial, abordó la situación de Luna Zárate en el legajo administrativo Número 17.542. En ese marco, el 4 de marzo de 2025 dispusieron una Medida de Protección Excepcional (MPE) de urgencia. Fue en un contexto de vulnerabilidad y violencia familiar que terminó con su madre presa por lesiones leves. El edicto con el que Niñez notificó la medida indicó: "Luna sería víctima de maltrato infantil y su progenitora quedaría detenida por el presunto hecho con apariencia de delito de lesiones leves dolosas en violencia familiar".

El 26 de septiembre pasado Niñez dictó el cese administrativo de la medida excepcional, lo cual fue notificado al padre de Luna. El mismo documento al que accedió La Capital determinó que la intervención no se suspendería: "No obstante lo expresado, se continuará trabajando con la adolescente de referencia así como con su grupo familiar en articulación con el equipo del Primer Nivel de Intervención". Eso suponía el contacto de Luna con las instituciones estatales de su barrio para atender su situación de vulnerabilidad sin alejarla de su familia ni de su círculo de vida barrial.

Pocos días después del cese de la medida excepcional, Luna quedó en medio de otro grave episodio de violencia familiar. Para entonces, ese contexto de violencia afectaba a otros menores de la familia sobre los que Niñez también tenía conocimiento y había intervenido. En ese marco se inscribe la complejidad de una situación que no pudo contenerse dentro del ámbito familiar y que llevó a la intervención del Estado, sobre la cual ahora requirieron información para conocer cómo se realizó.